Solana s'apprête à libérer 1,56 milliards de dollars de tokens SOL - Quels sont les autres unlocks à surveiller en mars ?

Le mois de mars sera marqué par d’importantes libérations de tokens, avec en tête Solana et ses 1,56 milliard de dollars de SOL. Mais ce n’est pas tout : SUI, ENA, MOVE, APT et ARB verront aussi une partie de leur supply libérée. Tour d'horizon sur ces projets et leurs unlocks.