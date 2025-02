Cryptomonnaies : Découvrez le Top 5 des levées de fonds du mois de février

Chaque mois, de nombreuses entreprises, naissantes ou déjà bien établies de l'écosystème crypto, parviennent à attirer l'intérêt des investisseurs et à obtenir des financements. Le mois de février 2025 n'a pas dérogé à la règle, puisque près de 700 millions de dollars ont été levés par des entreprises à fort potentiel, dont plus de 274 millions ont été récoltés par seulement 5 d'entre elles.

Les principales levées de fonds en février : près de 700 millions de dollars investis dans les entreprises crypto

Chaque mois, de nombreux tours de tables, également appelés fundraising rounds, sont organisés et menés afin que des entreprises portant des projets prometteurs lèvent de l'argent et puissent se développer.

En février 2025, les projets crypto ayant organisé des tours de tables ont réussi à lever près de 700 millions de dollars, dont 274 millions de dollars ont été récoltés par seulement 5 d'entre eux.

Selon les données du site DropsTab, voici les 5 principales levées de fonds effectuées par des entreprises du Web3 durant le mois de février 2025 :

Les 5 plus importantes levées de fonds du mois de février 2025 dans le secteur crypto

5 - Plasma

Série de financement : Funding Round ;

Funding Round ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Octobre 2024 ;

Octobre 2024 ; Montant levé : 24 millions de dollars.

Plasma est une blockchain spécialement conçue pour accélérer l'adoption des stablecoins, notamment en offrant des solutions pour le réseau Bitcoin.

Cette blockchain adopte une technologie peu commune : Plasma se définit comme une sidechain de Bitcoin, tout en permettant une compatibilité à l'Ethereum Virtual Machine (EVM).

Une des fonctionnalités phare de la blockchain Plasma est qu'elle permet d'effectuer des transferts de stablecoins, sans payer le moindre frais. Selon l'équipe derrière le projet, Plasma est capable de supporter 2000 transferts à la seconde.

💲 Découvrez notre sélection des stablecoins adossés au dollar

Au cours du mois de février, Plasma a effectué une levée de fonds de 24 millions de dollars, sous l'égide de Framework Ventures. Cette récolte de fonds a également vu la participation de l'exchange centralisé (CEX) Bitfinex et de business angels comme Paolo Ardoino (PDG de Tether) et Peter Thiel.

En octobre dernier, Plasma avait déjà levé 3,5 millions de dollars.

Comme en témoigne son commentaire, le PDG de Tether est optimiste sur la solution que développe Plasma :

Avec une forte croissance de l'offre et des utilisateurs, nous entrons dans une nouvelle phase d'adoption généralisée des stablecoins. Pour relever ce défi, il est plus important que jamais de disposer d'une infrastructure sécurisée, décentralisée et évolutive. Plasma est conçu pour fournir ces rails essentiels en exploitant Bitcoin comme couche de sécurité. Paolo Ardoino

4 - Hashkey Group (HSK)

Série de financement : Funding Round ;

Funding Round ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2018 ;

2018 ; Montant levé : 30 millions de dollars.

Hashkey Group est un conglomérat financier basé à Hong Kong, spécialisé dans les services liés aux cryptomonnaies et à la blockchain. Il s'adresse principalement aux institutions et aux investisseurs professionnels en proposant une large gamme de solutions, allant du trading à la gestion d'actifs en passant par le développement technologique et le capital-risque.

HashKey Group est notamment un des premiers acteurs à avoir obtenu une licence auprès de la Securities and Futures Commission (SFC) de Hong Kong, ce qui lui permet de proposer des ETF Bitcoin et Ethereum spot sur place.

📈 Qu'est-ce qu'un ETF Bitcoin ?

En décembre, Hashkey Group a lancé sa propre blockchain de layer 2 sur Ethereum en utilisant l'OP Stack, incorporant sa crypto native, le HSK.

Le 14 février, Hashkey Group a levé 30 millions de dollars auprès d'un fonds d'investissement chinois, nommé Gaorong Ventures. En janvier dernier, le groupe avait déjà levé 100 millions de dollars, sans que les investisseurs ne soient dévoilés.

Selon les estimations du média The Block, ces levées de fonds amèneraient la valorisation de Hashkey Group à 1,5 milliard de dollars, confirmant ainsi son statut de Licorne.

Le cours de la crypto HSK n'a pas été épargné par la correction du marché crypto et enregistre à l'écriture de ces lignes une performance négative de - 34,5 % au cours des 30 derniers jours.

3 - Blockaid

Série de financement : Série B ;

Série B ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2022 ;

2022 ; Montant levé : 50 millions de dollars.

Blockaid est une entreprise de sécurité spécialisée dans la protection des cryptomonnaies et la lutte contre la cybercriminalité dans l'écosystème blockchain. Sa mission est de sécuriser les utilisateurs, les entreprises et les plateformes d'échange contre le piratage et le vol de fonds, tout en développant des technologies avancées pour détecter et prévenir les attaques.

En plus de ses solutions techniques, Blockaid s'engage à éduquer les utilisateurs sur les meilleures pratiques de sécurité. L'entreprise propose des services personnalisés adaptés aux besoins de ses clients, ainsi qu'un soutien en cas de hack pour limiter les pertes et restaurer la sécurité.

🔒 Notre guide complet pour sécuriser vos cryptomonnaies

Récemment, Blockaid a annoncé une levée de fonds de 50 millions de dollars lors d'un tour de financement de série B, dirigé par Ribbit Capital, avec la participation de GV (anciennement Google Ventures), Variant et Cyberstarts.

Cet investissement fait écho au récent hack de Bybit, lequel a vu le triste record de 1,46 milliard de dollars dérobés dans ses caisses.

Les fonds levés par Blockaid lui permettront de financer sa croissance opérationnelle ainsi que la recherche et le développement. L'entreprise prévoit également d'augmenter son effectif, visant à plus que doubler son équipe actuelle de 70 personnes pour mieux répondre à la demande croissante de solutions de sécurité dans le secteur crypto.

2 - Bitwise

Série de financement : Funding Round ;

Funding Round ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2017 ;

2017 ; Montant levé : 70 millions de dollars.

Bitwise est une entreprise fondée en 2017, spécialisée dans l'investissement et la gestion de crypto pour compte de tiers. Elle s'est rapidement imposée grâce à sa plateforme qui permet aux investisseurs d'accéder à des produits basés sur différentes cryptomonnaies.

Parmi ses produits phares, on peut retrouver l'indice «Bitwise 10 Crypto Index Fund », lequel permet aux investisseurs de s'exposer à un panier diversifié des 10 cryptomonnaies les plus capitalisées. De plus, l'entreprise offre la possibilité de s'exposer aux cryptos Bitcoin et Ethereum via ses ETF spot aux États-Unis.

Bitwise a levé 70 millions de dollars, au cours d'un tour de table de Funding Round mené par Electric Capital en février. Ce financement a vu la participation de ParaFi Capital, General Catalyst et de nombreux autres fonds de capital-risque.

Depuis son lancement, Bitwise totalise 154,5 millions de dollars récoltés.

1 - Ethena (ENA)

Série de financement : Private Sale/Strategic Round ;

Private Sale/Strategic Round ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : 2021 ;

2021 ; Montant levé : 116 millions de dollars.

Ethena est un protocole de finance décentralisée (DeFi) déployé sur les blockchains Ethereum et Solana, qui propose un stablecoin algorithmique, nommé l'USDe. Le protocole possède également sa cryptomonnaie de gouvernance, l'ENA.

Au cours du mois de février, Ethena a révélé une vente privée s'élevant à 100 millions de dollars en tokens ENA, laquelle s'est déroulée en décembre dernier. Cette vente privée a vu la participation de Polychain Capital, Pantera Capital, Dragonfly Capital, Franklin Templeton et F-Prime Capital.

De plus, Ethena a récemment annoncé avoir levé 16 millions de dollars auprès du fonds d'investissement de l'exchange centralisé MEXC.

Graphique représentant le market cap des stablecoins USDe (en violet) et du DAI (en jaune)

Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, le market cap du stablecoin d'Ethena, l'USDe, a connu une forte croissance dernièrement. En décembre, l'USDe a même dépassé le DAI dans cette métrique, devenant ainsi le 3e stablecoin le plus capitalisé, derrière l'USDC en 2nde place et l'USDT en 1re place.

Selon les données d'Artemis Terminal, le market cap de l'USDe s'élève donc à 5,9 milliards de dollars. Le prix de l'ENA connaît pour sa part un succès plus mitigé puisqu'il enregistre une performance négative de - 45 % au cours des 30 derniers jours.

Sources : DropsTab, Artemis Terminal

