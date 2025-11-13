Ethena : pourquoi la capitalisation de l’USDe s’est-elle effondrée de 44 % en 1 mois ?

Après un record à 14,85 milliards de dollars le mois dernier, la capitalisation du stablecoin USDe d’Ethena s’est maintenant effondrée de 44 %. Que s’est-il passé pour en arriver là ?

La capitalisation de l’USDe d’Ethena est en chute libre

Durant l’été, l’USDe d’Ethena a connu une adoption remarquable, le propulsant à la 3e place du classement des stablecoins. Aujourd’hui, ce même actif semble traverser une crise, alors que sa capitalisation a chuté de plus de 44 % en 1 mois, depuis son plus haut historique (ATH) à 14,85 milliards de dollars le 7 octobre dernier :

Évolution de la capitalisation de l’USDe

Désormais capitalisé à 8,28 milliards de dollars, l’USDe a cédé la 3e place du podium à l’USDS.

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cette crise, le premier étant la soirée du 10 octobre dernier, où les plus de 19 milliards de dollars de liquidations sur des perpétuels crypto constituent un record historique. Durant la tempête, le prix de l’USDe a connu des fluctuations, en particulier sur Binance, ce qui a d’ailleurs conduit à des liquidations imprévues et poussé l’exchange de cryptomonnaies à dédommager ses utilisateurs.

Une fois la volatilité revenue au calme, l’USDe a retrouvé son ancrage au dollar, mais les premiers doutes ont commencé à s’installer. En 24 heures à peine, le 3e plus grand stablecoin du marché a perdu plus de 13 % de sa capitalisation, alors que certains ont pu se rappeler les heures sombres de l’UST et faire l’amalgame.

À propos d’amalgame, un évènement plus récent a pu accentuer la crise de confiance sur les stablecoins algorithmiques : la chute du XUSD. Il s’agissait plus d’un produit de rendement censé être stable qu’un véritable stablecoin, mais son effondrement a entraîné l'effondrement d’autres actifs, rappelant à nouveau les erreurs du passé.

Dans les faits, l’USDe n’a rien à voir avec le XUSD ; mais si cet épisode n’a pas particulièrement accentué la chute de la capitalisation de l’USDe, il n’a certainement pas contribué non plus à calmer la défiance envers les stablecoins algorithmiques.

À tout cela s’ajoute également un ralentissement généralisé sur les stablecoins. Et pour cause, si cette classe d’actifs continue de progresser, elle le fait toutefois moins vite que ce que l’on a pu observer depuis le début de l’année. À titre de comparaison, la capitalisation de l’USDT n’a progressé que de 3,14 % depuis les évènements du 10 octobre, là où celle de l’USDC a à peine gagné 0,6 %.

Ces dernières semaines, les équipes d’Ethena Labs ont mis l’accent sur la transparence dans leur communication. Dorénavant, le tableau de bord de l’USDe offre plus d’informations sur les différents points jouant un rôle déterminant dans sa structure, notamment sur les oracles et les garanties.

Cela permettra-t-il de regagner la confiance des utilisateurs, ou tout du moins de stopper l’hémorragie ? Affaire à suivre.

En parallèle, l’ENA affiche un prix de 0,32 dollar lors de l’écriture de ces lignes, en hausse de 2,6 % sur les dernières 24 heures.

Source : CoinGecko

