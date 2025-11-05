Pourquoi ces 5 cryptomonnaies ont fortement chuté en octobre ?

Entre volatilité extrême et liquidations en série, plusieurs altcoins ont enregistré des chutes vertigineuses. Découvrez lesquels et les raisons de cette sous-performance.

Les revers du marché crypto en octobre

Alors que de nombreux investisseurs espéraient un mois d'octobre favorable pour le marché crypto, les faits ont pris une toute autre tournure.

Le célèbre « Uptober » a laissé place à une profonde déception, un sentiment largement partagé sur les réseaux sociaux, en particulier sur X.

Sur les 30 derniers jours, le prix du Bitcoin a chuté de 18 % et le prix de l'Ether d'environ 28 %. Un contexte particulièrement tendu, notamment pour les actifs les plus volatils comme les altcoins.

Parmi les cryptos les plus durement impactées par ce contexte, nous pouvons citer AVAX, ENA, APT, ASTER et IP :

Les 5 cryptos ayant le moins performé au mois d'octobre

5 - Avalanche (AVAX) : - 45 %

Avalanche est une blockchain de type layer 1 compatible avec l'EVM, permettant la création de subnets (sous-réseaux) dédiés à des cas d'usages spécifiques. Son token natif, AVAX, joue un rôle clé dans la gouvernance, le paiement des frais de transaction et la sécurisation du réseau via le staking.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du token AVAX a chuté de plus de 45 %.

D'un point du vue on-chain, cette baisse pourrait être liée à une diminution notable de l'activité sur les exchanges décentralisés (DEX) de la blockchain Avalanche :

Graphique représentant la valorisation du token AVAX (en rouge) et le volume de trading sur la blockchain Avalanche (en vert)

Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, la chute des volumes de trading sur les DEX de la blockchain Avalanche (indiqué par la flèche violette) a précédé la chute de la valorisation du token AVAX (indiqué par la flèche blanche).

Entre le 24 septembre et le 4 novembre, les volumes de trading DEX sont passés de 1,2 milliard à 360,8 millions de dollars, soit une baisse de 70 %. Sur la même période, la valorisation du token AVAX a reculé d'environ 50 %.

Par ailleurs, l'évènement de liquidation survenu le 10 octobre a contribué à accentuer la tendance. Le token a perdu jusqu'à 64 % de sa valeur en quelques minutes, avant de récupérer une partie de cette chute peu après.

Ce type de choc renforce la méfiance des investisseurs à l'égard des actifs très volatils, même lorsque les circonstances sont exceptionnelles.

4 - Ethena (ENA) : - 46 %

Ethena est un protocole de finance décentralisée (DeFi) qui propose une alternative aux stablecoins traditionnels via un produit appelé USDe, un stablecoin « synthétique » indexé sur le dollar.

Contrairement aux stablecoins adossés à des réserves (comme l'USDT ou l'USDC), l'USDe est maintenu stable grâce à une stratégie de couverture basée sur des dérivés crypto.

La crypto ENA est le token de gouvernance du protocole Ethena. Elle permet notamment de participer aux décisions sur l'évolution du protocole et de recevoir des rendements de staking.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du token ENA a chuté d'environ 46 %.

Sur le mois d'octobre, Ethena a subi un double choc, à la fois sur le prix du token ENA et sur son stablecoin USDe. La capitalisation de ce dernier, qui atteignait 14,1 milliards de dollars le 8 octobre, n'affichait plus que 9 milliards au 31 octobre, soit une chute d'environ 36 % en seulement 3 semaines.

Ce recul brutal fait directement suite à l'évènement de liquidation du 10 octobre, qui a déstabilisé la confiance dans le modèle d'Ethena, très dépendant des stratégies de couverture.

Graphique représentant la capitalisation de l'USDe (en violet), celle du DAI (en jaune et celle de l'USDS (en bleu)

Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, l'USDe a connu une croissance soutenue au cours des derniers mois. Néanmoins, sa récente chute de capitalisation le relègue à la 4e place des stablecoins si l'on considère que le DAI et l'USDS sont associés à la même entité.

3 - Aptos (APT) : - 50 %

Aptos est une blockchain de layer 1 née des cendres de Diem, un projet crypto abandonné par Facebook (Meta) sous les pressions réglementaires. Basée sur langage Move, Aptos est une blockchain ultra rapide. Elle offre des frais de transaction nettement inférieurs à la blockchain Ethereum, ce qui lui permet d'être pertinente dans le secteur du trading haute fréquence.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du token APT a été divisé par 2. Ici encore, l'évènement de liquidation du 10 octobre a fortement impacté la crypto.

D'autres catalyseurs ont néanmoins pu accentuer la perte de vitesse du APT, comme le montrent les données on-chain :

Graphique représentant la valeur totale verrouillée (TVL) de la blockchain Aptos (en blanc) et le volume quotidien sur ses différents DEX (en bleu)

Comme nous pouvons le constater sur le graphique ci-dessus, la blockchain Aptos a perdu plus de 49 % de sa TVL en l'espace de 6 mois. Nous pouvons également observer un net ralentissement des volumes affichés sur ses différents DEX depuis le 10 octobre (indiqué par la flèche violette), de l'ordre de 71 %.

Par ailleurs, il convient de souligner le caractère inflationniste de l'offre du token APT. Chaque mois, plus de 1,1 % de la valorisation du token est déverrouillée, ce qui peut participer à alimenter une pression vendeuse.

En somme, il semble que la chute du token APT ait à la fois été alimentée par l'évènement de liquidation mais également par des fondamentaux fragiles.

2 - Aster : - 53 %

Aster est un DEX spécialisé dans le trading de perps (contrats perpétuels), mais qui propose également le trading spot (au comptant) et des actions tokenisées.

Soutenu publiquement par le fondateur de Binance, Changpeng Zhao (CZ), Aster s'est rapidement imposé comme une alternative relativement crédible au leader du secteur, Hyperliquid.

Si nous utilisons le terme « relativement crédible » c'est notamment en raison du fait que le fondateur de DeFiLlama (une des plateformes d'analyse on-chain les plus populaires au sein de l'écosystème crypto) suspecte que les données d'Aster aient été volontairement truquées avec celles de Binance.

We've been investigating aster volumes and recently their volumes have started mirroring binance perp volumes almost exactly Chart on the left is XRPUSDT on aster, you can see the volume ratio vs binance is ~1 Chart on the right is XRP perp volume on hyperliquid, where there's… pic.twitter.com/MwVD7rRyEn — 0xngmi is hiring (@0xngmi) October 5, 2025

Bien que nous n'ayons pas encore pas encore le fin mot de cette histoire, il convient de reconnaître que l'hyper-croissance des volumes d'Aster semble inorganique.

Aussi, en dépit du succès initial d'Aster, de nombreux utilisateurs se sont plaints d'une expérience médiocre (délai dans l'affichage des soldes, interface peu efficiente, etc.), loin des standards du leader Hyperliquid.

Au cours des 30 derniers jours, le prix du ASTER a chuté de 53 %.

1 - Story (IP) : - 60 %

Story est une blockchain de layer 1 s'articulant autour de la propriété intellectuelle, d'où le nom de sa crypto IP. Grâce à son mécanisme de tokenisation, Story souhaite permettre à ses utilisateurs de protéger et monétiser leurs création, que ce soient des œuvres artistiques, des données ou encore du code.

Bien que la promesse de Story soit séduisante sur le papier, l'exécution risque d'être une tâche plus ardue. En effet, il faut convaincre suffisamment de créateurs/constructeurs de qualité de venir sur le réseau pour lancer un volant d'inertie.

À l'écriture de ces lignes, la valorisation totalement diluée (FDV) de 3,7 milliards de dollars de IP semble totalement déconnectée de ses fondamentaux, et ce malgré la chute du prix du IP de - 60 % au cours des 30 derniers jours.

Story Protocol fait partie des projets largement financés par les sociétés de capital risque (VC) : selon les données de DeFiLlama, le projet aurait levé la bagatelle de 133,7 millions de dollars.

Source : Artemis

