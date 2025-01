Cryptomonnaies : Découvrez le top 5 des levées de fonds du mois de décembre 2024

Chaque mois, de nombreuses entreprises, naissantes ou déjà bien établies de l'écosystème crypto, parviennent à attirer l'intérêt des investisseurs et à obtenir des financements. Le mois de décembre 2024 n'a pas dérogé à la règle, puisque plus de 1,8 milliard de dollars ont été levés par des entreprises à fort potentiel, dont plus de 1,2 milliard ont été récoltés par seulement 5 d'entre eux.

Les principales levées de fonds en décembre : plus de 1,8 milliard de dollars investis dans les entreprises crypto

Chaque mois, de nombreux tours de tables, également appelés fundraising rounds, sont organisés et menés afin que des entreprises portant des projets prometteurs lèvent de l'argent et puissent se développer.

En décembre 2024, les projets crypto ayant organisé des tours de table ont réussi à lever 1,84 milliard de dollars, dont plus de 1,2 milliard de dollars ont été récoltés par seulement 5 d'entre eux.

Selon les données du site DropsTab, voici les 5 principales levées de fonds effectuées par des entreprises du Web3 durant le mois de décembre 2024 :

Les 5 plus importantes levées de fonds du mois de décembre 2024 dans le secteur crypto

5 - Lens Protocol

Série de financement : Strategic Round ;

Strategic Round ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Février 2022

Février 2022 Montant levé : 31 millions de dollars.

Lens Protocol est une plateforme décentralisée construite sur la blockchain Polygon, qui permet de créer et de gérer des réseaux sociaux Web3, une approche appelée SocialFi.

La plateforme est conçue pour « restituer le contrôle aux utilisateurs » et propose des profils numériques sous forme de NFT, où chaque interaction (posts, commentaires, partages) est enregistrée on-chain, offrant ainsi une propriété réelle et une portabilité des données sociales.

Lens Protocol a été créé par Stani Kulechov, un acteur bien connu du Web3 car il est également le fondateur du protocole de finance décentralisée (DeFi) Aave.

Le tour de table de Strategic Round mené par Lightspeed Faction s'est soldé le 18 décembre avec 31 millions de dollars levés. Au total, ce sont plus de 15 fonds de capital-risque et 9 business angels qui ont participé à cette levée de fonds dont : Avail, Circle, Consensys, DFG, Fabric Ventures, Illia Polosukhin (cofondateur de Near) et bien d'autres.

We're excited to announce a $31 million strategic raise led by @FactionVC to fuel the rise of SocialFi. pic.twitter.com/NiGAc91d44 — Lens (@LensProtocol) December 18, 2024

Lens Protocol avait déjà levé 15 millions de dollars en juin 2023, ce qui porte le total des fonds levés à 46 millions de dollars.

Les derniers fonds récoltés par Lens Protocol serviront à « l'expansion de son infrastructure ».

4 - BVNK

Série de financement : Série B ;

Série B ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Mai 2021 ;

Mai 2021 ; Montant levé : 50 millions de dollars.

BVNK est une startup originaire du Royaume-Uni, spécialisée dans l'infrastructure autour des stablecoins.

La levée de fonds de série B qui s'est soldée le 17 décembre avec 50 millions de dollars récoltés, se pose dans un contexte favorable aux investissements dans ce genre de société.

En effet, alors que Bridge a été racheté en octobre par Stripe pour la gigantesque somme de 1,1 milliard de dollars, de nombreux acteurs originaires de la finance traditionnelle (TradFi) portent une attention particulière aux développements autour des stablecoins et leurs infrastructures.

BVNK avait déjà récolté 40 millions de dollars en mai 2022, ce qui porte le montant total de fonds levés à 90 millions de dollars.

Le tour de table de série B a été mené par Haun Ventures et a vu la participation de Coinbase Ventures et Tiger Global Management, ce dernier ayant mené la première levée de fonds de BVNK.

Selon nos confrères de Fortune Crypto, les 50 millions de dollars ont été entièrement levés en échange d'actions de l'entreprise BVNK.

Cette dernière levée de fonds a pour but d'étendre les activités de BVNK, notamment aux États-Unis, où elle vient d'ouvrir des bureaux à San Francisco et New York.

3 - ALLO

Série de financement : Debt Financing et Seed Round ;

Debt Financing et Seed Round ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Décembre 2024 ;

Décembre 2024 ; Montant levé : 102 millions de dollars.

ALLO est une plateforme de DeFi spécialisée dans la tokenisation et le prêt d'actifs tokénisés du monde réel (RWA).

La startup affirme avoir stake plus de 544 BTC via le protocole Babylon, portant la valeur totale verrouillée (TVL) du projet à 52 millions de dollars selon DeFiLlama. Les BTC stakés sont représentés par le token alloBTC.

En décembre, ALLO aura effectué 2 levées de fonds distinctes : une de 2 millions de dollars en Seed Round et la 2e de 100 millions de dollars qui est une « ligne de crédit » pour qu'ALLO puisse effectuer ses activités.

Le seed round a vu la participation de Morningstar Ventures, NGC Ventures et Gate Labs.

Selon nos confrères de Cointelegraph, la ligne de crédit a été financée par un consortium de prêteurs, dont Greengage et une « institution américaine de longue date », sans que l'identité de cette dernière ne soit révélée.

Avant ces levées de fonds, ALLO avait obtenu un investissement de 750 000 dollars dans le cadre de sa participation au programme d'accélération de Binance Labs.

2 - Avalanche (AVAX)

Série de financement : Over The Counter (OTC) ;

Over The Counter (OTC) ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Septembre 2020 ;

Septembre 2020 ; Montant levé : 250 millions de dollars.

Avalanche est un écosystème, créé pour offrir des transactions rapides, sécurisées et évolutives. Lancé en septembre 2020 par Ava Labs, Avalanche se distingue par son consensus unique, permettant de traiter des milliers de transactions par seconde avec une faible latence.

Avalanche est conçue pour être compatible avec l'Ethereum Virtual Machine (EVM) en offrant une grande flexibilité, et permet aux développeurs de créer des applications décentralisées (dApps), des tokens personnalisés et des blockchains de layer 1, auparavant appelées « subnet ».

Le 12 décembre, Avalanche a clôturé une levée de fonds en Over The Counter (OTC) menée par Dragonfly Capital, portée à 250 millions de dollars. Cette levée de fonds a vu la participation de 17 fonds de capital-risque dont Hypersphere Ventures, ParaFi Capital, Galaxy et bien d'autres.

En échange de leurs fonds investis, les fonds de capital-risque obtiendront des tokens AVAX, qui doivent passer par une période de vesting avant d'être libérés.

👉 Notre guide pour acheter des tokens AVAX

Les fonds récoltés par Avalanche seront utilisés pour soutenir la mise à jour « Avalanche6900 » qui vise à réduire les coûts de transaction sur la C-Chain et les coûts de déploiement des blockchains de layer 1 basées sur la technologie d'Avalanche.

Ces fonds serviront également à participer au programme « Retro9000 », qui doit subventionner rétroactivement, à hauteur de 40 millions de dollars, les développeurs qui construisent sur Avalanche et financer une campagne de parrainage, à hauteur de 2 millions de dollars.

À l'écriture de ces lignes, le cours du token AVAX évolue près des 44 dollars, soit une hausse de 19 % au cours des 14 derniers jours.

1 - Rumble

Série de financement : Strategic Round ;

Strategic Round ; Date de lancement de l'entreprise et/ou du projet : Mars 2013

Mars 2013 Montant levé : 775 millions de dollars.

Rumble est une plateforme de partage de vidéos en ligne qui se distingue par son approche de la liberté d'expression, en offrant une alternative à YouTube. Fondée en 2013, Rumble permet aux utilisateurs de publier, visionner et partager des vidéos sans censure excessive.

La plateforme met l'accent sur la monétisation pour ses créateurs de contenu et attire une base d'utilisateurs plutôt critique envers les politiques de censure sur d'autres plateformes sociales.

Bien que Rumble ne soit littéralement pas une entreprise crypto à ce jour, l'énorme investissement de 775 millions de dollars par l'unique investisseur qu'est le géant des stablecoins Tether (USDT) pourrait laisser suggérer sa future implication dans le secteur.

De nombreuses personnes ne se rendent peut-être pas compte du lien incroyablement fort entre la cryptomonnaie et les communautés de liberté d'expression, qui est enraciné dans une passion pour la liberté, la transparence et la décentralisation. Chris Pavloski, PDG de Rumble

Sur les 775 millions de dollars récoltés par Rumble, 250 millions de dollars seront consacrés au « renforcement des bases financières de l'entreprise et à l'accélération de ses initiatives de croissance ».

