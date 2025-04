La star du MMA Conor McGregor échoue à lancer sa cryptomonnaie — Les fans sont remboursés

Ce week-end, le champion de MMA Conor McGregor a essuyé une déconvenue en tentant de lancer son token. Alors que la somme minimale de financement n’a pas été obtenue, les investisseurs ont été remboursés. Nous faisons le point.

Conor McGregor échoue à lancer son token

Dans la série des célébrités qui lancent leur « cryptomonnaie », l’ancien combattant de MMA Conor McGregor a tenté sa chance ces derniers jours avec le lancement du token REAL. Ainsi, l’intéressé annonçait vouloir « changer le game de la crypto », affirmant que ce n’était que le début.

Toutefois, Conor McGregor semble mal avoir choisi son timing, puisque ce lancement a rencontré l’échec, levant tout juste 392 000 dollars, sur les plus de 1 million de dollars requis au minimum.

💡 Comment acheter ou vendre un memecoin ?

À la suite de cela, les fans qui avaient investi dans le REAL ont donc été remboursés :

Il nous faut être réalistes. Nous n’avons pas atteint notre mise minimale. Toutes les enchères ont été intégralement remboursées. Ce n’est pas la fin.

D’après le site Web de l’organisation autonome décentralisée (DAO) derrière ce projet, le REAL aurait dû bénéficier d’une « croissance auto-entretenue », notamment grâce à une prétendue utilité au sein des entreprises de Conor McGregor :

Fonctionnement du token REAL de Conor McGregor

👉 Dans l’actualité également — Bain de sang sur les cryptos : ETH tombe sous 1 500 dollars pour la 1re fois en 2 ans

Par ailleurs, notons que ladite DAO revendique une expérience de 4 ans, et qu’elle aurait soi-disant bénéficié du soutien de noms célèbres de l’écosystème comme Animoca Brands, KuCoin Labs, Algorand ou bien Tezos.

En réalité, cette DAO s’appelait précédemment Balthazar DAO et tentait de se faire sa place dans le secteur des tokens non fongibles (NFT) et du metaverse, depuis 2021, et c’est en 2022 qu’une levée de fonds a été conclue, notamment avec les noms cités précédemment. En juillet 2024, l’entreprise a procédé à un rebranding, prenant ainsi le nom de Real World Gaming, avec la promesse cette fois de lancer un jeu de combat sur le thème des memecoins.

GMGN : la plateforme pour acheter des meme coins facilement

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Sources : Site Web, Medium

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital