Le coréen YoungHoon Kim se revendique depuis quelques années comme étant « l’homme le plus intelligent du monde ». Et après avoir prédit un Bitcoin à 220 000 dollars en 45 jours… au mois de novembre dernier, le voici de retour avec le lancement d’une crypto douteuse destinée à financer ses ambitions mystiques.

L'homme « le plus intelligent du monde » lance le token LAMB

Certaines arnaques crypto deviennent de plus en plus difficiles à déceler du fait de la sophistication des moyens mis en œuvre pour les rendre crédibles, comme l'utilisation de l'IA, puis il y a le projet de cryptomonnaie porté par l'homme autoproclamé « le plus intelligent du monde » et ses 276 points de QI hautement polémiques.

En effet, le Coréen YoungHoon Kim aime se présenter comme le détenteur du record mondial dans le domaine, avec des résultats plutôt mitigés si l'on considère sa prédiction au sujet du prix du Bitcoin qui devait atteindre les 220 000 dollars en novembre dernier, sur une période limitée à 45 jours.

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Un revers qui ne semble pas signifier son abandon dans le domaine, si l'on en croit sa récente publication sur le réseau X au sujet du lancement du « mission token » LAMB (non, pas pour Lamborghini) qui récolte tout de même plus d'un millier de likes et le soutien annoncé de célébrités - comme Conor McGregor ou le Lord-Mayor de Londres Michael Mainelli - qu'il semble impératif de confirmer du côté des intéressés.

LAMB276 est un écosystème DeFi hybride qui se positionne comme le protocole financier le plus intelligent du marché. Il a été fondé par le Dr YoungHoon Kim, reconnu par les Championnats du monde de mémoire comme le détenteur du QI le plus élevé jamais enregistré (276). LAMB276

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Le but : « construire des églises à travers le monde »

Dans les faits, la principale « utilité » de ce token réside dans le financement de la mission divine revendiquée par YoungHoon Kin depuis l'année dernière, notamment afin de « construire des églises à travers le monde », avec un déploiement sur le layer 2 Ethereum Base.

Un cas d'usage très limité, pourtant inscrit au sein de la finance décentralisée (DeFi), avec la promesse de reverser « 45 % du chiffre d'affaires total de l'écosystème à vie à ses détenteurs », sans expliquer clairement quelle activité pourrait permettre de générer ces revenus.

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La seule information véritablement sûre réside dans l'avertissement émis par la plateforme de Launchpad Fjord Foundry sur la page de vente de ce token, qui explique à quel point ce type d'investissement « comporte un risque important ». Assez pour ne surtout pas tenter sa chance...

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Source : YoungHoon Kim

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