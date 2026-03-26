Siren : les accusations de scam se multiplient, DWF Labs pointé du doigt

Présenté comme le premier agent analytique IA de la BNB Chain, le protocole Siren a attiré les soupçons. Plusieurs analystes crient au scam, pointant du doigt le market maker DWF Labs.

Siren fait face à des accusations de scam

Les mouvements de prix du token SIREN avaient fait hausser quelques sourcils ces dernières semaines, à cause de la forte volatilité. Le 22 mars dernier, le cours du SIREN avait en effet bondi de 418 % en moins d’une journée, une hausse considérable justifiée ni par les conditions de marché, ni par des annonces particulières de la part de Siren.

L’étrange progression du cours du SIREN

La percée avait placé le SIREN dans le top 40 des cryptomonnaies par capitalisation… Avant une chute considérable de plus de 70 %. Suite à cela, les accusations ont commencé à se multiplier : Siren serait-il le plus grand scam de 2026 ?

Créer un compte sur Kraken et tenter de gagner 1 Bitcoin

Siren, un scam ? Les arguments des analystes

Les éléments suspects ont été notés par l’analyste on-chain Yu Jin, alias EmberCN. Ce dernier a révélé que 52 des 54 premières adresses de détenteurs appartenaient à une seule et même entité, contrôlant 644 millions de tokens SIREN, soit 88,5 % de l’offre en circulation. Le tout, valorisé jusqu’à 1,44 milliard de dollars.

Le jour du pump considérable du SIREN, la plateforme Bubblemaps lançait également un avertissement. Il notait qu’un seul cluster de portefeuilles détenait près de 50 % de l’offre en circulation de SIREN, soit environ 1,5 milliard de dollars à son prix record :

Cela ne peut finir que d’une seule façon.

💡 Notre guide pour sécuriser et protéger ses cryptomonnaies

Pour les analystes, le schéma serait le suivant : l’entité aurait d’abord acheté massivement le token via plusieurs portefeuilles pour en contrôler le prix, tout en ouvrant des positions à la hausse sur les marchés dérivés. Cette progression artificielle aurait attiré des traders pariant sur une baisse (shorts). L’entité se serait alors retournée contre eux en prenant elle-même des positions baissières. Cela les a forcés à racheter le token en catastrophe, finançant mécaniquement la suite de la hausse.

Qui serait derrière les manipulations de Siren ?

Dès le 23 mars, l’analyste ZachXBT pointait du doigt DWF Labs, une firme d’investissement crypto de haute fréquence et de market making. Le compte onchainschool notait par ailleurs que cela faisait 10 mois que DWF Labs semblait accumuler du SIREN.

Pour rappel, DWF Labs a été accusé de manipuler le prix du plusieurs tokens sur Binance en 2023, une enquête qui n’avait à l’époque mené nulle part : l’enquêteur interne de Binance qui avait soumis le rapport a été licencié une semaine plus tard. La société est un des plus gros investisseurs de World Liberty Financial, le projet crypto de la famille Trump. Elle a été accusée d’avoir acheté de l’influence auprès du président. À ce stade, DWF nie cependant l’ensemble de ces accusations.

👉 Dans l’actualité – Comment Circle a réalisé le gel d’USDC « le plus incompétent jamais vu » ? ZachXBT pointe des failles béantes

Si rien n’est certain à ce stade, les éléments dont nous disposons semblent particulièrement suspects. Nous recommandons donc la plus grande prudence en ce qui concerne le protocole Siren.

Source : ZachXBT, Bubblemaps via X

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.