Binance pourrait bientôt délister ces 7 cryptos de sa plateforme

Comme elle le fait régulièrement, Binance a ajouté de nouveaux tokens à sa liste de surveillance, avec la possibilité de les délister prochainement. Quelles sont ces 7 cryptomonnaies ?

Binance ajoute 7 tokens à sa liste de surveillance

Régulièrement, l’exchange de cryptomonnaies Binance retire la cotation de divers tokens, ou, avant cela, les ajoute à sa liste de surveillance dite « Monitoring tag ».

Si cette mesure n’implique pas nécessairement un delisting, s’en est pourtant souvent le signe avant-coureur :

Les tokens avec le « Monitoring Tag » présentent une volatilité et des risques nettement supérieurs à ceux des autres tokens cotés. Ces tokens font l'objet d'un suivi rigoureux et d'examens réguliers. Veuillez noter que les tokens avec le Monitoring Tag risquent de ne plus répondre à nos critères de cotation et d'être retirés de la plateforme.

Ainsi, 7 tokens ont été placés sur cette liste de surveillance, à savoir les actifs suivants :

Harvest Finance (FARM) ;

Highstreet (HIGH) ;

Enzyme (MLN) ;

Resolv (RESOLV) ;

Syscoin (SYS) ;

TrueFi (TRU) ;

Velodrome Finance (VELODROME).

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Lorsque l’on regarde ces actifs de plus près, force est de constater que leurs performances sont loin d’être au rendez-vous, à l’image de bon nombre d’autres altcoins. En effet, ces derniers s’échangent aujourd’hui avec 90,7 à 99,7 % de baisse par rapport à leur plus haut historique (ATH) respectif.

Parmi eux, le RESOLV est celui dont l’ATH est le plus récent, à savoir le 11 juin 2025, tandis que pour les autres, il faut parfois remonter à plus de 4 ans, et même au 4 janvier 2018 pour le MLN.

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Source : Binance

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