Binance pourrait bientôt délister ces 7 cryptos de sa plateforme

Comme elle le fait régulièrement, Binance a ajouté de nouveaux tokens à sa liste de surveillance, avec la possibilité de les délister prochainement. Quelles sont ces 7 cryptomonnaies ?

le 14 avril 2026 à 12:00.

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Vincent Maire

Binance pourrait bientôt délister ces 7 cryptos de sa plateforme

Binance ajoute 7 tokens à sa liste de surveillance

Régulièrement, l’exchange de cryptomonnaies Binance retire la cotation de divers tokens, ou, avant cela, les ajoute à sa liste de surveillance dite « Monitoring tag ».

Si cette mesure n’implique pas nécessairement un delisting, s’en est pourtant souvent le signe avant-coureur :

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Les tokens avec le « Monitoring Tag » présentent une volatilité et des risques nettement supérieurs à ceux des autres tokens cotés. Ces tokens font l'objet d'un suivi rigoureux et d'examens réguliers. Veuillez noter que les tokens avec le Monitoring Tag risquent de ne plus répondre à nos critères de cotation et d'être retirés de la plateforme.

Ainsi, 7 tokens ont été placés sur cette liste de surveillance, à savoir les actifs suivants :

  • Harvest Finance (FARM) ;
  • Highstreet (HIGH) ;
  • Enzyme (MLN) ;
  • Resolv (RESOLV) ;
  • Syscoin (SYS) ;
  • TrueFi (TRU) ;
  • Velodrome Finance (VELODROME).

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Lorsque l’on regarde ces actifs de plus près, force est de constater que leurs performances sont loin d’être au rendez-vous, à l’image de bon nombre d’autres altcoins. En effet, ces derniers s’échangent aujourd’hui avec 90,7 à 99,7 % de baisse par rapport à leur plus haut historique (ATH) respectif.

Parmi eux, le RESOLV est celui dont l’ATH est le plus récent, à savoir le 11 juin 2025, tandis que pour les autres, il faut parfois remonter à plus de 4 ans, et même au 4 janvier 2018 pour le MLN.

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Source : Binance

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Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

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