Binance annonce la fermeture de sa marketplace de NFT

Binance tourne la page des NFT. La plateforme fermera son service dédié le 3 juillet 2026 et invite ses utilisateurs à transférer leurs actifs vers Binance Wallet ou un autre portefeuille compatible avant la date butoir, sous peine de perdre l’accès à leurs collections.

Binance ferme sa marketplace NFT le 3 juillet 2026

L’annonce est tombée ce 3 juin 2026. Binance va cesser d’opérer sa plateforme NFT à compter du 3 juillet 2026, à 23h59 UTC (le 4 juillet à 01h59 heure française). Les détenteurs de NFT transférables disposent donc d’un mois exactement pour retirer leurs actifs vers Binance Wallet ou un wallet externe compatible.

To provide a more seamless Web3 experience, we are upgrading the Binance NFT service to be made available on #Binance Wallet. If you hold transferable NFTs on Binance Exchange:

🔸Withdraw your NFTs to Binance Wallet (or another compatible wallet) by July 3, 2026

🔸Up to 100,000… pic.twitter.com/fvCXx5MA2e — Binance (@binance) June 3, 2026

L’exchange présente cette transition comme une « mise à niveau » de son service NFT, désormais intégré au sein de Binance Wallet pour offrir, selon ses mots, une expérience Web3 plus fluide. Le message est néanmoins clair pour les utilisateurs : tout NFT non retiré avant la date butoir deviendra inaccessible sur la plateforme.

Cas particulier des NFT non transférables, comme les « certificats de formations » délivrés via Binance Academy. Ces actifs ne peuvent pas être retirés et disparaîtront eux aussi après le 3 juillet. Binance s’est engagé à fournir des certificats au format PDF en substitut aux détenteurs concernés.

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Un dédommagement pour couvrir les frais de retrait

Pour encourager les utilisateurs à agir rapidement, Binance met en place un programme de remboursement. Jusqu’à 100 000 utilisateurs éligibles recevront 1 USDC, soit environ le coût d’une transaction de retrait on-chain, à condition de transférer leurs NFT vers Binance Wallet via BNB Smart Chain ou Ethereum entre le 3 et le 17 juin 2026.

Les détenteurs de NFT CR7, la collection emblématique de Cristiano Ronaldo lancée en partenariat avec Binance, bénéficient d’un mécanisme parallèle. Les retraits effectués sur BNB Smart Chain avant le 3 juillet à 23h59 UTC seront remboursés, avec versement des crédits prévu d’ici le 19 juillet.

Un geste commercial qui n’a pas convaincu tout le monde. Plusieurs réactions sous l’annonce de Binance Wallet jugent le remboursement d’« 1 USDC pour les frais de gaz » très symbolique, là où d’autres saluent un retour bienvenu vers la self-custody.

La fin d’un cycle pour les NFT

Cette fermeture s’inscrit dans une stratégie de désengagement progressif. Binance avait déjà mis fin à son support des Bitcoin Ordinals et abandonné le réseau Polygon de sa marketplace NFT.

Le contexte de marché ne laisse guère d’alternative. Le volume annualisé total des échanges de NFT toutes chaînes confondues s’élevait à un peu plus de 5 milliards de dollars en 2025, contre plus de 50 milliards au pic de 2022. Le quatrième trimestre 2025 a vu les volumes chuter de près de 30 % d’un trimestre à l’autre.

Volume des échanges de NFT en dollars (Source : Cryptoslam)

Plusieurs acteurs majeurs ont déjà tiré le rideau ces derniers mois, à l’image de Nifty Gateway, Kraken NFT ou X2Y2. Une dynamique d’effondrement que Cryptoast documente depuis plusieurs mois.

👉 Sur le même sujet – Fin de NFT Paris, fermeture de Nifty Gateway et autres échecs : les NFT semblent bel et bien morts

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Source : Binance Wallet (annonce officielle sur X)

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