Le fondateur de LinkedIn conserve son Bitcoin depuis 2014 - « Je suis un fervent partisan »

Lors d'une intervention au cours de l'événement Consensus Miami, le fondateur du réseau LinkedIn a expliqué avoir acheté du Bitcoin en 2014. Un portefeuille qu’il conserverait depuis avec la conviction d’un « fervent partisan ». Il en profite pour annoncer une « renaissance » des NFT.

Un portefeuille de Bitcoin débuté en 2014

L'événement Consensus Miami, organisé par le média crypto américain CoinDesk les 6 et 7 mai, a rassemblé de nombreuses personnalités du secteur des cryptomonnaies, mais également d'autres plus périphériques, comme le fondateur du réseau LinkedIn, Reid Hoffman.

L'occasion pour ce dernier d'aborder des sujets d'actualité, comme par exemple le développement accéléré de l'intelligence artificielle vis-à-vis duquel « la crypto s'impose comme la solution technologique naturelle », notamment afin de permettre aux agents IA d'effectuer des transactions sur Internet en toute liberté.

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Une confiance qui ne date apparemment pas d'hier, puisque Reid Hoffman explique avoir acheté son premier Bitcoin dès 2014, à une époque où le prix du BTC évoluait entre 850 dollars en janvier et un peu plus de 260 dollars en décembre.

J'ai acheté mon premier Bitcoin en 2014. Je n'en ai pas vendu un seul depuis. Je suis un fervent partisan. Reid Hoffman

Une période depuis laquelle le Bitcoin a enregistré une hausse supérieure à 9 000 %, faisant de ce portefeuille - dont on ignore le montant exact en BTC - un placement très rentable.

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Vers une « renaissance » des NFT ?

Dans le même temps, Reid Hoffman a profité de cette occasion pour annoncer une prochaine « renaissance » des NFT, alors qu'il indique avoir récemment acheté un Cryptopunk.

La raison ? Des interrogations relatives à l'identité en ligne que ces jetons non fongibles pourraient permettre de résoudre, alors qu'il y aura bientôt « plus d'agents que d’individus sur Internet ».

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Quand on commence à imaginer qu’il y aura plus d’agents que d’individus sur Internet, à quoi ressemblera la couche d’identité ? (...) Cela m’a poussé à m'intéresser de nouveau aux NFT. Reid Hoffman

Doit-on y voir la promesse d'un renouveau du marché des NFT ? Rien n'est moins sûr, alors que ce secteur continue de sombrer dans un désintérêt toujours plus marqué de la part des investisseurs.

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Source : Simply Bitcoin

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