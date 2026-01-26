Fin de NFT Paris, fermeture de Niifty Gateway et autres échecs : les NFT semblent bel et bien morts

Totalement absent du bull run, l'écosystème des tokens non fongible (NFT) semble aujourd'hui à l'arrêt. Les NFT sont-ils morts ?

Les NFT sont-ils déjà morts ?

Si les altcoins ont particulièrement déçu en 2025, une autre catégorie d’actifs s’est encore moins fait remarquer : les tokens non fongibles (NFT).

Sur toutes les lèvres entre 2021 et 2022, ces fameux certificats de propriété numériques semblent maintenant tombés dans l’oubli, tout du moins en ce qui concerne les projets « artistiques ».

Il y a 4 ans, il était ainsi commun de voir les volumes hebdomadaires dépasser le milliard de dollars. À présent, les données de The Block montrent des volumes à peine compris en 50 et 150 millions de dollars par semaine.

💡 Tout savoir sur les tokens non fongibles (NFT)

Ce manque d’activité est tel, qu’il est désormais rare de voir les NFT revenir dans l’actualité autrement que pour de mauvaises nouvelles. Le 5 janvier dernier, par exemple, les équipes du célèbre rendez-vous annuel NFT Paris annonçaient la fin de l’évènement, alors même que des intervenants étaient annoncés régulièrement au cours des semaines précédentes :

Après quatre éditions réunissant la communauté mondiale du Web3 à Paris, force est de constater que NFT Paris 2026 n’aura pas lieu. L’effondrement du marché nous a durement touchés. Malgré des réductions de coûts drastiques et des mois d’efforts pour redresser la situation, nous n’avons pas réussi cette année.

Samedi, c’est Nifty Gateway qui a annoncé la clôture de sa plateforme, avec effet immédiat. Dès lors, celle-ci est passée en mode « retraits uniquement », tandis que les clients sont invités à contacter le service client pour toute demande :

Les clients disposant d’un solde en USD ou ETH, ou possédant un NFT, seront informés par e-mail des instructions à suivre pour transférer leurs actifs hors de la plateforme Nifty. Pour toute question, veuillez contacter [email protected].

En France, nous avons aussi connu des échecs, tels que RTFKT de Nike, ou bien UNDW3 de Lacoste, qui ont tiré le rideau en 2024.

Après les excès du précédent bull run, la désillusion a-t-elle été si grande, que l’écosystème des NFT n’a pas su se relever ? Au cours des prochaines années, nous verrons si et comment cette technologie parviendra à trouver des cas d’application concrets, bien au delà de quelques fichiers .JPEG au floor price délirants.

