Bull run des métaux précieux : l'or aura finalement dépassé les 5 000 dollars avant l'ETH d'Ethereum

Alors que l’or et l’argent ne cessent de battre de nouveaux records, le célèbre métal jaune vient de dépasser les 5 000 dollars l’once. Retour sur cette performance exceptionnelle.

L'or et l'argent battent de nouveaux records

Ces dernières semaines, nous revenons régulièrement sur l'envolée des métaux précieux, dans un contexte d'incertitudes au niveau macro-économique.

Après avoir battu record sur record, l'once d'or a maintenant fixé un nouveau plus haut historique (ATH) à 5 100 dollars, signant ainsi une hausse de 17,8 % depuis le début de l'année :

Cours de l'or en données quotidiennes

En dépassant les 5 000 dollars pour la première fois de son histoire, l'once d'or réalise ainsi cette prouesse avant l'ETH d'Ethereum, pour lequel les investisseurs crypto s'attendaient à une performance bien meilleure que celle observée en 2025. Finalement, l'actif n'aura pas dépassé les 4 950 dollars et le prix d'un Ether est désormais de 2 900 dollars, en baisse de 0,6 % au cours des dernières 24 heures.

Pour en revenir aux métaux précieux, l'argent aussi continue son rallye, et son ATH est à présent fixé à près de 110 dollars, selon les données de TradingView. D'ailleurs, l'argent a récemment rejoint l'or sur le podium des plus grandes capitalisations au monde, avec 6 097 milliards de dollars. Au passage, soulignons aussi que l'or est également plus capitalisé que l'ensemble des autres actifs du top 10 :

Top 10 des plus grandes capitalisations au monde

👉 Dans l'actualité également — La banque UBS voudrait proposer du Bitcoin et de l'Ether à ses clients fortunés

De son côté, le compte X de The Kokeissi Letter relève une prime sur l'argent à la bourse Shanghai, avec un record à 124 dollars.

Certes, les métaux précieux pourraient bien continuer de monter dans ce contexte d'incertitudes économiques, mais rappelons néanmoins le célèbre adage selon lequel les arbres ne montent jamais jusqu'au ciel et que, dans de telles situations d'euphorie, il peut-être aisé de se laisser aller au FOMO.

Source : TradingView, CompaniesMarketCap, X

