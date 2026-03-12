Mort des NFT : pour la première fois depuis des années, les jeux blockchains sont absents de cette conférence mondiale

Dire que le marché des NFT est à la peine est un euphémisme. Le dernier exemple en date : les jeux blockchain ne sont pas représentés cette année à la Game Developers Conference (GDC). Faisons le point sur la situation.

Les jeux blockchain sont les grands absents de la Game Developers Conference (GDC)

Il y a quelques années encore, les tokens non fongibles (NFT) ont connu un tel développement, qu’ils semblaient en passe de révolutionner de nombreux secteurs, à commencer par celui des jeux vidéo. Avec toutes les promesses liées aux métavers, nous pouvions nous attendre à une démocratisation d’items sous la forme de NFT, pour pouvoir être échangés plus facilement entre les joueurs et créer d’éventuelles porosités entre les licences.

Aujourd’hui, force est de constater que la réalité est toute autre et que depuis 2022, le marché des NFT s’est totalement effondré. Après l’annulation de NFT Paris ce début d’année, un autre indicateur marquant vient témoigner de cette crise : l’absence de conférence sur des jeux blockchain à la Game Developers Conference (GDC) de San Francisco. Cette dernière, qui a commencé le 9 mars et se termine vendredi, faisait en effet la part belle aux technologies crypto les années précédentes.

En effet, le média PC Gamer rapporte notamment que, déjà en 2017, il était possible d’y assister à une conférence nommée « Apprivoiser la disruption : l'impact des blockchains sur l'industrie du jeu vidéo », tandis qu’en 2023, des scènes titraient « Vous voulez créer un jeu blockchain ? » et « Comment Polygon Labs optimise les jeux pour un avenir blockchain émergent ».

Rien de tout cela cette année, ce qui fait évidemment écho à l’état de mort cérébrale du marché des NFT. Et pour cause, ce dernier est aujourd’hui tout juste capitalisé à 1,58 milliard de dollars, selon les données de CoinGecko, là où le plus haut historique (ATH) de 2022 affichait 17,1 milliards de dollars.

Source : PC Gamer

