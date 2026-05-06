Binance lance Withdraw Protection : un rempart contre l'extorsion de cryptomonnaies

Alors que les faits divers impliquant des séquestrations de détenteurs de cryptomonnaies se multiplient, notamment en France, la réponse technique s'adapte enfin à la violence physique. Avec sa nouvelle fonctionnalité Withdraw Protection, Binance ne se contente plus de sécuriser des données, mais cherche à protéger directement l'intégrité de ses utilisateurs face à la contrainte.

le 6 mai 2026 à 16:00.

2 minutes de lecture

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Clément Wardzala

Binance lance Withdraw Protection : un rempart contre l'extorsion de cryptomonnaies

Un verrou temporel contre la contrainte

Les agressions physiques visant à extorquer des cryptomonnaies ne sont plus des cas isolés, surtout en France.

Les malfaiteurs, conscients de la liquidité immédiate des cryptomonnaies, privilégient désormais la menace directe au domicile pour forcer le transfert de fonds en quelques clics sous la menace d'une arme.

Pour répondre à cette urgence sécuritaire, Binance déploie Withdraw Protection. Le principe repose sur une logique de dissuasion psychologique : en supprimant la possibilité d'un gain immédiat, la motivation principale du passage à l'acte est en partie éliminée.

Dans les faits, l'outil Withdraw Protection permet d'instaurer une fenêtre de verrouillage systématique sur tous les retraits sortants, paramétrable entre 1 et 7 jours. Une fois ce bouclier activé, toute tentative de transfert vers un portefeuille externe est bloquée durant le délai choisi.

L'intérêt majeur réside dans sa configuration par défaut : un verrouillage total des retraits de Binance. Ainsi, ni l'utilisateur sous la pression, ni même les équipes de Binance ne peuvent lever la restriction avant l'écoulement du délai.

Face à un agresseur, l'utilisateur peut ainsi démontrer son incapacité technique à obtempérer immédiatement. Le butin devenant inaccessible à l'instant T, le risque encouru par le criminel (temps passé sur place, traçabilité) devient supérieur au gain potentiel.

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Une défense qui ne paralyse pas l'investissement

Contrairement à un verrouillage complet du compte, cette fonctionnalité ne cible que la sortie des cryptomonnaies hors de Binance :

  • L'utilisateur peut continuer de trader ;
  • Les stratégies d'investissement automatisées restent actives et les conversions de crypto-crypto restent possibles ;
  • La gestion du portefeuille au sein de l'écosystème Binance demeure possible.

Enfin, une option de déverrouillage anticipé existe, mais elle exige une validation par clé de sécurité physique (Yubikey) et une double authentification (2FA) stricte.

Toutefois, dans le contexte actuel des menaces en France, le mode de verrouillage total s'impose comme le rempart le plus efficace pour transformer son compte Binance en un coffre-fort temporel.

Withdraw Protection Binance

 

L'activation de Withdraw Protection peut se faire depuis l'application mobile de Binance et via le site Web. Pour cela, rendez-vous dans l'onglet « Sécurité » puis « Withdraw Protection ». Choisissez les options de votre choix (durée du verrouillage, mode de verrouillage) puis cliquez sur « Confirmer ».

👉 Consultez la liste des enlèvements et agressions liés aux cryptomonnaies en France

Source : Binance

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Clément a investi dans le Bitcoin en 2017 et suit depuis 9 ans l'évolution de l'écosystème crypto. Devenu directeur de publication de Cryptoast, il s'efforce de rendre ces sujets accessibles au plus grand nombre à travers des contenus rigoureux, pédagogiques et approfondis. Il a publié plus de 2 000 articles couvrant le Bitcoin, les autres cryptomonnaies, les plateformes d'échange, les wallets, la DeFi et la fiscalité des crypto-actifs. Il est co-auteur du livre Bitcoin et autres cryptomonnaies, publié aux éditions Larousse, un ouvrage de référence destiné à vulgariser les mécanismes de la blockchain et des cryptoactifs auprès du grand public francophone. Il a également collaboré avec la banque Delubac & Cie à la réalisation de fiches pédagogiques sur les cryptomonnaies. Grâce à une équipe dévouée et passionnée, Cryptoast est devenu une référence incontournable du secteur francophone, fournissant des analyses approfondies et des informations pertinentes pour tous les passionnés et curieux de l'univers des cryptomonnaies et de la blockchain.

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