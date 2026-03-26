Binance lance Binance Ai Pro : un agent IA dédié à l'automatisation du trading crypto

Binance vient de franchir une nouvelle étape dans l'intégration de l'intelligence artificielle avec le lancement de Binance Ai Pro. Actuellement en version bêta, cet agent IA permet aux utilisateurs d'automatiser leurs routines de trading et de configurer des workflows personnalisés. Découvrez toutes les particularités de ce nouvel outil.

Une infrastructure de trading assistée par l'IA

Binance Ai Pro s'inscrit dans la continuité de Binance Ai : un agent IA déjà déployé auprès d'un groupe restreint d'utilisateurs depuis l'année dernière.

La nouvelle version fait évoluer cet outil vers un environnement orienté sur les flux de travail (workflows) : les utilisateurs peuvent désormais configurer, tester et déployer leurs propres stratégies de trading en s'appuyant sur des LLM tiers et des compétences IA (Binance Skills) dédiées.

L'outil repose sur l'écosystème open source OpenClaw et sur plusieurs LLM tels que ChatGPT, Claude, Qwen, MiniMax et Kimi.

Créer un compte sur Binance et essayer l'agent Ai Pro pour le trading

Ces modèles sont connectés aux Binance AI Skills pour couvrir l'ensemble de la chaîne : de la recherche d'informations à la surveillance des marchés, jusqu'à l'exécution des ordres selon les paramètres définis par l'utilisateur. Parmi les fonctionnalités disponibles avec Binance Ai Pro:

passage d'ordres spot ;

analyse des prix en temps réel ;

consultation des données on-chain ;

exécution de stratégies de trading personnalisées.

Binance Ai Pro est la suite logique de notre démarche visant à rendre l'IA plus intuitive et fluide pour nos utilisateurs », a déclaré « Nous considérons l'IA et la crypto comme des piliers complémentaires. Notre objectif est d'appliquer l'IA de manière à aider nos utilisateurs à rechercher des informations, surveiller les marchés et passer à l'action [...]. Jeff Li, vice-président produit chez Binance

Une isolation des fonds pensée pour la sécurité

Pour encadrer l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le trading, Binance a mis en place un système de ségrégation des comptes particulièrement strict. Lors de l'activation de la version Pro, un sous-compte virtuel est automatiquement généré et rattaché à une clé API spécifique.

Cette dernière est nativement bridée : elle ne possède aucune autorisation de retrait ou de transfert vers l'extérieur de la plateforme. Pour que l'agent puisse exécuter les stratégies définies, l'utilisateur doit transférer manuellement des liquidités depuis son compte principal vers ce sous-compte.

Cette architecture permet de limiter l'exposition des fonds et de s'assurer que l'IA n'opère que sur le capital qui lui a été explicitement alloué. Une fois configuré, l'outil est synchronisé sur l'ensemble des supports (Web, iOS et Android).

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Quel est le tarif de Binance Ai Pro ?

Durant sa phase bêta, Binance Ai Pro est accessible à 9,99 $ par mois, contre 29,99 $ au tarif standard. L'abonnement est payable via Binance Pay avec un renouvellement mensuel automatique et une résiliation possible à tout moment.

Si vous souhaitez tester l'agent IA, vous pouvez bénéficier d'un essai gratuit de 7 jours sans aucuns frais si le service est désactivé durant cette période.

Chaque mois, l'abonnement donne accès à 5 millions de crédits d'utilisation. Ces crédits permettent d'exploiter les LLM avancés intégrés à la plateforme. Une fois le quota épuisé, le système bascule automatiquement sur des modèles de base pour assurer la continuité des opérations.

Et si jamais vous avez essayé la version Pro mais que vous ne souhaitez pas continuer, il est toujours possible d'utiliser gratuitement la version standard de Binance Ai avec des fonctionnalités réduites.

👉 Retrouvez notre avis complet sur Binance pour en savoir plus

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