World Liberty Financial accusé de liens indirects avec un groupe criminel international

Nouvelle accusation pour le projet crypto du clan Trump. World Liberty Financial est soupçonné de liens avec une organisation criminelle internationale. Qu’en est-il ?

Nouveau liens troubles chez World Liberty Financial ?

Il y a quelques mois, l’entreprise du clan Trump s’est associée à la société crypto AB DAO, qui serait elle-même en lien avec l’organisation criminelle Prince Group, selon une information rapportée par The Times. World Liberty Financial affirme qu’elle ignorait la réalité entourant AB DAO.

L’accord entre World Liberty Financial et AB DAO a conduit à lancer le stablecoin USD1 sur la blockchain AB Chain. AB DAO faisait à ce stade la promotion d’un « complexe thématique blockchain » de 300 000 m². Le projet était chapeauté par Yang Jian, qui a été sanctionné par le Trésor américain pour son rôle présumé dans les activités de Prince Group.

Prince Group opérerait des centres d’arnaque au Cambodge, un fléau dans ce pays. L’organisation a été accusée de traite d’êtres humains, forçant des travailleurs à opérer des scams de type « pig butchering ».

👉 Pour en savoir plus – Camps de travail forcé et torture : l’Empereur du pig butchering vient d’être arrêté par la Chine

Prince Group fait l’objet de sanctions américaines et britanniques depuis novembre dernier. L’organisation a été qualifiée de réseau criminel international majeur par les autorités américaines. Il est donc surprenant que World Liberty Financial, qui affirme avoir fait toutes les vérifications d’usage, ait ignoré cet élément.

Pour une entreprise cofondée par le président en exercice, entrer en relation avec une société récemment liée à des membres du Prince Group est remarquable, notamment au vu de la vigueur avec laquelle les autorités américaines avaient dénoncé cette organisation un mois plus tôt.

World Liberty Financial nie tout lien trouble

Comme le rappelle l’article du Times, il n’existe aucune preuve d’un lien direct entre World Liberty Financial et Prince Group. L’association avec AB DAO reste cependant surprenante. La société du clan Trump n’a pas répondu directement aux accusations, estimant que les vérifications habituelles avaient été faites :

WLFI mène des vérifications pour identifier, évaluer et atténuer les risques de blanchiment et de financement du terrorisme conformément aux normes internationales.

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Ce n’est pas la première fois que WLFI est accusée de liens questionnables avec des organisations internationales. L’entreprise cofondée par Donald Trump doit déjà faire face à des accusations de conflits d’intérêts, pour ses liens avec une société des Émirats arabes unis. Cette nouvelle affaire ne devrait donc pas atténuer la sulfureuse réputation de la société.

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Source : The Times

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