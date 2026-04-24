Donald Trump se serait enrichi de 3 milliards de dollars grâce aux cryptomonnaies, selon Bernie Sanders

Le clan Trump s’est fortement enrichi depuis le début du second mandat de Donald Trump. Selon l’ex-candidat à la présidentielle démocrate Bernie Sanders, les sommes en jeu seraient de l’ordre de plusieurs milliards de dollars, dont la majorité viendrait des cryptomonnaies.

Donald Trump aurait généré des milliards grâce aux cryptomonnaies

En octobre 2025, le fils de Donald Trump, Eric Trump, admettait que sa famille s’était fortement enrichie grâce aux cryptomonnaies, évoquant une somme « probablement plus élevée » que 1 milliard de dollars. Depuis, la tendance semble s’être accélérée, puisque le président des États-Unis aurait généré plusieurs milliards de dollars dans le secteur.

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C’est en tout cas ce qu’affirme Bernie Sanders, l’ex-candidat à la présidentielle démocrate, dans un tweet récent. Selon lui, Donald Trump se serait enrichi à hauteur de 4 milliards de dollars depuis le début de son second mandat… Dont 3 milliards uniquement avec les cryptomonnaies, si l’on en croit sa liste :

Crypto : 3,02 milliards de dollars

Accords avec le golfe Persique : 425,8 millions

Jet qatari : 150 millions

Frais juridiques / merchandising : 127,7 millions

Mar-a-Lago : 125 millions

Accords d’entreprise : 91 millions

Hôtel à Hanoï : 40 millions

Truth Social : 25 millions

Don Jr. : 19,6 millions

Selon Bernie Sanders, Donald Trump a fait usage de sa position pour s’enrichir. Le sénateur démocrate qualifie l’administration Trump de « kleptocratie sans précédent ».

Des estimations qui varient

Les estimations varient entre les différents rapports, mais une chose est certaine : le clan Trump a ajouté au moins 1 milliard de dollars à sa fortune grâce à ses activités dans le domaine des cryptomonnaies. Selon une estimation de Bloomberg, la fortune personnelle de Trump et de ses fils dépassait 6,8 milliards de dollars au début de l’année 2026, avec une concentration croissante dans les cryptomonnaies.

D’après le Wall Street Journal, qui publiait une longue enquête en décembre 2025, Donald, Don Jr., Eric et Barron Trump auraient amassé plus de 4 milliards de dollars via des activités financières lancées en 2025 uniquement. Pour rappel, cette année a marqué le lancement de World Liberty Financial, l’entreprise crypto du clan Trump.

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Cette semaine, le président tiendra un nouveau gala pour accueillir les plus grands détenteurs de son memecoin, l’Official Trump (TRUMP). Déjà vivement critiqué pour des faits similaires il y a un an, le président des États-Unis s’expose à nouveau à des accusations d’ingérence étrangère.

Une date est à retenir : juin 2026. C’est en effet à cette date que Donald Trump devra publier une déclaration d’avoirs auprès du département d’éthique. La dernière avait révélé ses avoirs en cryptomonnaies en 2025. Cette déclaration sera donc particulièrement scrutée, car elle couvrira pour la première fois une année complète de son second mandat, avec tous ses revenus liés aux cryptomonnaies.

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Source : Bernie Sanders via X

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