La fortune de la famille Trump affiche une concentration croissante dans les cryptomonnaies

Les dernières estimations au sujet de la fortune de la famille Trump laissent apparaître une part croissante d’enrichissement en lien au secteur des cryptomonnaies, au point de représenter 1,4 milliard de dollars sur l’année écoulée. On fait les comptes...

Les cryptomonnaies représentent une part croissante de la fortune de la famille Trump

Même si certaines promesses de campagne de Donald Trump peinent à trouver le chemin d'une mise en pratique effective - comme la réserve stratégique de Bitcoin ou la législation du marché crypto - une autre réalité semble connaître une accélération notable : l'enrichissement important des membres de la famille présidentielle dans le secteur des cryptomonnaies.

En août dernier, un article du média américain The New Yorker estimait que les bénéfices crypto de Donald Trump représentaient 43,5 % de sa fortune personnelle, avec un total de 2,4 milliards de dollars. Quant à la valeur nette globale du président des États-Unis, les chiffres oscillaient alors entre 5 et 10 milliards de dollars, suite à une hausse jugée très importante.

Un bilan financier une nouvelle fois traité par les analystes de Bloomberg en ce début d'année, avec une fortune personnelle attribuée à Trump et sa descendance qui représenterait actuellement la somme de 6,8 milliards de dollars, soit « une fortune globale [qui] demeure étonnamment proche de celle de l’an dernier ».

Toutefois, un point essentiel semble se détacher tout particulièrement de cette analyse. En effet, la stratégie d'enrichissement de la famille Trump aurait opéré un changement considéré comme marquant, avec une « concentration croissante de [sa] valeur nette dans les cryptomonnaies », estimée à 1,4 milliard de dollars sur l'année écoulée grâce aux projets crypto lancés depuis l'élection de Donald Trump.

Des gains crypto qui compensent l'effondrement de Trump Media

Selon les analystes de Bloomberg, les activités crypto de la famille Trump ont très clairement profité de la politique d'adoption menée par le président des États-Unis dans le domaine, notamment lorsqu'il a « signé des lois favorables aux cryptos et nommé des régulateurs ayant abandonné des poursuites contre le secteur ».

Mais plus important encore, il semble que les bénéfices crypto engrangés par la famille Trump aient permis de compenser les énormes pertes enregistrées du côté de son entreprise de réseaux sociaux, Trump Media & Technology Group Corp, avec un effondrement de plus de 60 % de son action DJT sur les 12 derniers mois que rien ne semble pouvoir arrêter.

L'action DJT enregistre une baisse supérieure à 60 % sur les 12 derniers mois

Une situation qui permet à la porte-parole de la Maison-Blanche, Karoline Leavitt, d'affirmer comment « l’administration Trump tient la promesse du président de faire des États-Unis la capitale mondiale de la crypto, en stimulant l’innovation et les opportunités économiques pour tous les Américains ». Certains diront que cela concerne plus précisément les intérêts de la famille Trump et de ses proches.

Même si les cryptomonnaies apparaissent comme « le principal moteur de la richesse de la famille Trump l’an dernier », ses gains proviennent également d'autres secteurs plus historiquement associés à ses activités, comme l'immobilier, mais également le fonds de capital-risque 1789 Capital que Donald Trump Jr. a rejoint comme associé lors de l'élection de son père.

Source : Bloomberg

