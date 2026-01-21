World Liberty Financial : une extraction de valeur pour ses dirigeants au détriment des détenteurs de WLFI

Le projet World Liberty Financial de la famille Trump interroge sur son utilité effective et ses ambitions véritables. Serait-ce tout simplement une énorme machine à extraire de la valeur pour ses dirigeants, au détriment des détenteurs de WLFI ?

le 21 janvier 2026 à 8:30.

Hugh Bernard


World Liberty Financial

0.169$

0.169$

World Liberty Financial

World Liberty Financial : une machine à extraction de valeur pour ses dirigeants ?

Le projet World Liberty Financial a été lancé en septembre 2024 par la famille Trump, alors même que l'actuel président des États-Unis se trouvait toujours en campagne. Un protocole inscrit dans la finance décentralisée (DeFi) dont l'utilité effective est rapidement apparue comme difficile à déterminer, en tout cas bien plus que sa volonté évidente de vendre massivement ses tokens WLFI natifs.

Une vente initiale qui va avoir du mal à trouver ses investisseurs dans un premier temps, pour finalement rencontrer un succès important lors de l'investiture officielle de Donald Trump à la Maison-Blanche en janvier 2025, en parallèle du lancement surréaliste des memecoins présidentiels TRUMP et MELANIA.

✍️ Qu'est-ce que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump ?

Depuis son lancement, le cours du WLFI tente de se maintenir aux alentours de 0,15 dollar, tout en affichant une baisse de presque 30 % sur cette période. Dans le même temps, la grande majorité de ses détenteurs « font face à un blocage et n’ont pas accès à leurs tokens depuis le TGE (distribution initiale du token), avec une incapacité de voter pour un déverrouillage tant que l’équipe ne l’autorise pas ».

Le cours du WLFI affiche une baisse de 30 % depuis son lancement

Le cours du WLFI affiche une baisse de 30 % depuis son lancement

 

Une réalité de nouveau mise en lumière par le trader spécialiste de la DeFi, répondant au pseudonyme de DeFi^2 sur le réseau X, dans une publication où il souhaite « attirer l’attention sur un vote de gouvernance inquiétant organisé par World Liberty Financial ce mois-ci, qui semble marquer le début d’une extraction progressive de valeur menée par l'équipe au détriment des détenteurs de WLFI ».

Les dirigeants (de World Liberty Financial) ont déposé une proposition de croissance USD1 qui, à première vue, paraît plutôt anodine. Mais elle soulève une question : pourquoi feraient-ils tout leur possible pour imposer ce vote, au lieu de soutenir le déverrouillage du token WLFI réclamé par la majorité de ses détenteurs ?

DeFi^2

« Il devient difficile de percevoir la valeur intrinsèque du token WLFI »

Car il faut bien reconnaître une chose, le projet World Liberty Financial a au moins une utilité effective : soutenir le développement de son stablecoin USD1. Une activité qui profite pleinement des partenariats et rapprochements politiques mis en place par Donald Trump, comme dans le récent cas de son adoption stratégique par le Pakistan.

Une motivation d'autant plus importante que « 75 % des revenus du protocole vont à la famille Trump, et 25 % à la famille Witkoff », alors que « les détenteurs de WLFI n’ont droit à AUCUN revenu du protocole ». De quoi pousser les dirigeants de World Liberty Financial et leurs partenaires à forcer l'adoption de cette proposition en lien au stablecoin USD1, contre l'opposition initiale exprimée par sa communauté.

🗞️ La face cachée du projet du clan Trump (World Liberty Financial $WLFI) pour s’enrichir

Détail du white paper de World Liberty Financial 

Détail du white paper de World Liberty Financial 

 

La logique apparaît comme implacable, « les dirigeants forcent un vote pour vendre des tokens WLFI au détriment des détenteurs de tokens bloqués, afin de financer les revenus du protocole qui leur reviennent directement ». Et le mot de la fin revient à DeFi^2 :

Il devient difficile de percevoir la valeur intrinsèque du token WLFI valorisé 17 milliards de dollars, alors qu'il n'implique aucun pouvoir réel de gouvernance, aucun partage de revenus, et qu'il subit une pression vendeuse de la fondation pour son propre bénéfice.

DeFi^2

Source : DeFi^2

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

