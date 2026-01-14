Le Pakistan s’associe à World Liberty Financial pour intégrer son stablecoin USD1

Suite au déploiement de son stablecoin natif, USD1, le projet crypto de la famille Trump, World Liberty Financial, semble bien décidé à accompagner le développement de ce secteur à l’international. Au programme : son intégration dans une « nouvelle architecture de paiement numérique » au Pakistan.

Le Pakistan signe un accord avec World Liberty Financial

Au sein de la nébuleuse d'entreprises liées de façon plus ou moins directe au président des États-Unis, le projet World Liberty Financial (WLFI) apparaît très clairement comme la vitrine crypto officielle mise en place par la famille Trump afin de profiter pleinement de l'ouverture réglementaire nationale promise à l'égard des cryptomonnaies.

Une stratégie qui donnera rapidement naissance au stablecoin USD1, adossé au dollar et distribué via un airdrop aux détenteurs de WLFI, juste au moment de l'adoption du cadre réglementaire GENIUS Act à leur sujet.

✍️ Pour approfondir - Qu'est-ce que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump ?

Ce token va rapidement profiter de sa dimension présidentielle pour annoncer une implantation « centrale » sur la plus importante plateforme d'échange de cryptomonnaies mondiale, Binance, alors qu'une toute nouvelle filiale de World Liberty Financial déposait une demande de charte bancaire américaine pour en soutenir le développement.

Et, de toute évidence, leurs ambitions ne s'arrêtent pas aux frontières américaines, si l'on en croit la récente annonce d'un accord signé avec les autorités pakistanaises au sujet d'un partenariat avec une autre filiale de World Liberty Financial - SC Financial Technologies - afin d'explorer de « nouvelles architectures de paiement numérique ».

Notre objectif est de rester à l’avant-garde en collaborant avec des acteurs mondiaux crédibles, en comprenant de nouveaux modèles financiers et en veillant à ce que l’innovation, lorsqu’elle est explorée, soit alignée sur la réglementation, la stabilité et l’intérêt national. Muhammad Aurangzeb, ministre des Finances du Pakistan

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Une utilisation du stablecoin USD1 pour les paiements transfrontaliers ?

L'annonce de cet accord intervient alors que Zach Witkoff - cofondateur et directeur général de World Liberty Financial, mais également CEO de SC Financial Technologies - se trouvait en déplacement au Pakistan. Deux entités qui détiennent conjointement la gestion de la marque et du développement du stablecoin USD1.

Le but de cette opération ? Mener un « dialogue et une compréhension technique autour des architectures émergentes de paiement numérique, des règlements transfrontaliers et des processus de change » avec ce que Zach Witkoff présente comme des « responsables pakistanais de haut niveau ».

🗞️ Actualité en lien - Le Pakistan s'apprête à lancer son premier stablecoin national

Des formulations alambiquées qui semblent correspondre à une seule véritable réalité : le Pakistan serait en train d’explorer l’utilisation du stablecoin USD1 de World Liberty Financial, notamment dans le cadre de paiements transfrontaliers.

Une décision qui s'inscrit dans une volonté exprimée par le Pakistan en décembre dernier de lancer un stablecoin national adossé à sa monnaie locale en parallèle du déploiement d'une monnaie numérique de banque centrale (MNBC), afin de répondre à des cas d'usage spécifiques.

Cet accord s'inscrit comme le premier partenariat officiel de World Liberty Financial avec un État souverain. Une conséquence évidente du rapprochement surprise mené par Washington avec ce pays depuis l’été dernier, notamment afin de s'assurer un accès privilégié à ses matières premières, comme le pétrole, tout en disposant d’un soutien local contre l’Iran et la Chine.

50 € de BTC offerts avec le code FINST50 après 5 000 € tradés en janvier*

Source : Reuters

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.