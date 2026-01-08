Depuis son lancement, le projet World Liberty Financial de la famille Trump tente de trouver une utilité en lien au secteur des cryptomonnaies. Serait-ce finalement en devenant une banque américaine, pour promouvoir son stablecoin USD1 ?

World Liberty Financial dépose une demande de licence bancaire

Depuis l'élection de Donald Trump fin 2024, ses affaires familiales ont pris une direction très clairement orientée vers le marché des cryptomonnaies, au point de faire de l'année écoulée une période charnière pour ce secteur sur le territoire des États-Unis et même au-delà.

Dans le domaine, le projet World Liberty Financial de la famille Trump s'impose comme l'exemple même de cette stratégie, à la fois en termes de revenus générés par la vente de ses tokens WLFI, mais également en ce qui concerne les nombreuses suspicions de conflits d'intérêt associés qui pourraient bien entraîner un report de la législation crypto nationale, initialement prévue pour cette année.

✍️ Qu'est-ce que World Liberty Financial (WLFI), le projet crypto soutenu par Donald Trump ?

Pas de quoi entamer la motivation de ses dirigeants, si l'on en croit les dernières démarches menées afin d'obtenir une licence bancaire américaine, suite au dépôt d'un formulaire officiel par la société WLTC Holdings LLC nouvellement créée pour cette occasion.

World Liberty Financial annonce aujourd'hui que WLTC Holdings LLC a déposé une demande de novo auprès de l'Office of the Comptroller of the Currency (OCC) pour créer World Liberty Trust Company, National Association (WLTC), une banque de fiducie nationale spécialement conçue pour les opérations liées aux stablecoins. World Liberty Financial

Une banque destinée à soutenir le développement du stablecoin USD1

Selon le président nouvellement nommé de la World Liberty Trust Company, Zach Witkoff, « cette demande marque une nouvelle étape dans l’évolution de l’écosystème World Liberty Financial ». Et pour cause, cette structure deviendrait officiellement l'émettrice de son stablecoin natif USD1, déjà porté par sa récente implantation « centrale » sur Binance.

L'USD1 a connu la croissance la plus rapide de l’histoire des stablecoins lors de sa première année. Les institutions utilisent déjà USD1 pour les paiements transfrontaliers, le règlement et les opérations de trésorerie. Une charte bancaire nationale nous permettra de regrouper son émission et sa conservation sous l’égide d’une entité unique fortement réglementée. Zach Witkoff

🗞️ La législation crypto américaine pourrait se voir retardée à 2027 — La faute à Donald Trump ?

Évolution de la quantité disponible de stablecoins USD1

Une délégation de l'émission du stablecoin USD1 à une entité tierce qui pose question, en particulier car ce genre de montage profite actuellement à des acteurs comme Coinbase et PayPal afin de pouvoir verser des intérêts aux détenteurs d'USDC et de PYUSD, alors même que le cadre réglementaire GENIUS Act l'interdit.

Peut-être est-ce la raison pour laquelle le communiqué de presse affirme que cette banque en devenir « sera structurée de manière à respecter le GENIUS Act » en appliquant « des procédures rigoureuses de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et de filtrage des sanctions ».

Quoi qu'il en soit, le but de cette structure reste simple : « apporter aux banques, aux gestionnaires d’actifs et aux entreprises la clarté réglementaire nécessaire pour développer davantage leur utilisation du stablecoin USD1 ». Une affaire à suivre de près.

Source : World Liberty Financial

