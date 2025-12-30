Bitcoin : comment Donald Trump a fait de 2025 une année charnière pour les cryptos

L'investiture de Donald Trump en janvier 2025 a transformé le Bitcoin en priorité nationale américaine. Il y a eu le lancement de la réserve stratégique de cryptomonnaies américaine, la régulation des stablecoins, mais aussi un énorme pas en avant dans l'adoption institutionnelle. Le président a posé les bases d'un écosystème crypto favorable qui s'est étendu dans d'autres pays et jusqu'en France.

2025, l'année de la démocratisation du Bitcoin

L'investiture de Donald Trump le 20 janvier 2025 a changé la donne pour le secteur crypto. Et pas seulement en Amérique ! Dès la cérémonie d'investiture du président, le Bitcoin grimpait jusqu'à 109 000 dollars, porté par les promesses de Trump faisant des cryptomonnaies une « priorités nationales ». En douze mois, l'administration Trump a transformé le paysage réglementaire, lançant une série de mesures pro-crypto.

Cela a commencé rapidement après son retour à la Maison-Blanche : souvenez-vous, Donald Trump a signé en mars 2025 un décret historique établissant Bitcoin comme réserve stratégique des États-Unis. Il a également sélectionné l'Ethereum, le Solana, le XRP et Cardano dans sa réserve. Au niveau local, des États comme le Texas ont adopté leurs propres lois pour établir des réserves stratégiques en bitcoins. Peu à peu, d'autres pays comme les Philippines ou Taïwan ont annoncé dans l'année suivre cet exemple et vouloir lancer leur réserve stratégique.

Cette année également, le président Trump a signé en juillet le GENIUS Act, créant le premier cadre réglementaire fédéral pour les stablecoins. Cette loi impose des règles strictes sur les réserves avec des audits réguliers. Suite à cela, l'adoption des cryptos s'est accélérée : on est passé d'environ 70 entreprises acheteuses et détentrices de Bitcoin (Bitcoin Treasury Companies) au début de l'année, à plus de 130 mi-2025, et ce n'est pas fini.

Encore une fois, le président lui-même y a participé : Trump Media & Technology Group (TMTG), maison-mère de Truth Social, a investi massivement en acquérant 2 milliards de dollars en BTC via des ETF Bitcoin pour sa trésorerie en mai. Cette stratégie a positionné TMTG parmi les plus grands détenteurs institutionnels cotés en bourse de la cryptomonnaie.

Et ce n'est pas seulement le président américain, mais aussi toute sa famille, qui s'est lancée dans les cryptos : World Liberty Financial (WLFI), un projet DeFi lancé fin 2024 par la famille Trump, a continué à grandir cette année, en lançant le stablecoin USD1 en mars 2025. Les fils aînés Eric et Donald Trump Jr. ont cofondé American Bitcoin (ABTC) en mars 2025 avec Hut 8, géant du minage de BTC. Une société de minage qui a été cotée au Nasdaq.

Démocratisation... et surtout politisation des cryptos

Des avancées énormes cette année qui ont fait que le Bitcoin ne s'est jamais autant démocratisé. En 2025, on a ainsi eu les institutionnels qui ont investi de plus en plus grâce aux ETF Bitcoin, comme l'a souligné sur BFM Business Hubert de Vaplane, associé chez Morgan Lewis.

2025 a été une année charnière en termes d'évolution des cours et d'institutionnalisation du marché.

Mais cela va plus loin de que la simple démocratisation. Le secteur crypto s'est clairement politisé en 2025, comme l'affirme Alexandre Stachtchenko, directeur de la stratégie chez Bitstack :

A partir du moment où Donald Trump a parlé du bitcoin et qu'il gagne l'élection, la plupart des autres partis politiques se sont dits qu'ils devaient en parler pour gagner.

Le débat sur le Bitcoin a ainsi pris une tournure politique en France également : Sarah Knafo, députée Reconquête, a été la première à défendre publiquement la création de réserves stratégiques de bitcoins pour l'Europe en décembre, rapidement rejointe par le Rassemblement national qui a intégré le sujet crypto à son discours.

En octobre, le groupe d'Eric Ciotti a déposé une proposition de loi largement pro-crypto, prévoyant une réserve stratégique nationale, des cryptos dans le PEA, le paiement des impôts en BTC mais aussi le développement du minage français. Alexandre Stachtchenko résume, toujours sur BFM :

En 2024, parler du Bitcoin était radioactif. Fin 2025, la quasi totalité du spectre politique s'est positionnée sur le Bitcoin.

Une rupture totale avec les années précédentes. L'année 2026 continuera-t-elle sur cette lancée ? Pourtant, toutes ces belles avancées institutionnelles n'ont pas suffit à garder le Bitcoin proche de ses sommets en cette fin d'année.

Après un ATH à 126 000 dollars début octobre, le Bitcoin a subi un flash crash de 15% le 10 octobre. La correction s'est poursuivie en novembre avec un creux à 80 600 dollars, le plus bas de l'année. Aujourd'hui, le cours du Bitcoin reste autour de 87 000 dollars, affichant une baisse de 4 à 5% sur l'année malgré le pic d'octobre.

