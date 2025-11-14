Taïwan se trouve actuellement dans une position délicate, face aux ambitions conquérantes de la Chine à son égard. Serait-ce la raison pour laquelle son Premier ministre vient d’accepter d’étudier la possibilité de créer une réserve stratégique de Bitcoin, en collaboration avec la banque centrale nationale ?

Taïwan envisage de créer une réserve stratégique de Bitcoin

Il existe plusieurs raisons associées à la création d'une réserve stratégique de Bitcoin. Pour les gouvernements concernés, cela implique notamment de se prémunir des aléas macroéconomiques du monde moderne, tout en augmentant sa souveraineté financière.

Un dernier cas de figure qui prend une tonalité tout à fait particulière dans le cas du territoire de Taïwan, actuellement aux prises avec la Chine dans le cadre de ce que le pouvoir de Pékin présente comme une simple « réunification », alors que cela ressemble bien plus à une menace d'invasion dans le camp adverse.

✍️ Découvrez notre comparatif des 10 meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

Des tensions palpables qui pourraient être à l'origine de la récente décision du Premier ministre de Taïwan, Cho Jung-tai, de s'associer à sa banque centrale afin d'étudier la possibilité d'une adoption du Bitcoin au niveau national, comme l'éventualité de constituer une réserve nationale de BTC, selon les déclarations de la société JAN3 sur le réseau X.

Le Premier ministre et la Banque centrale de Taïwan ont convenu d'étudier le Bitcoin en tant que réserve stratégique, de rédiger des réglementations pro-Bitcoin et de lancer un projet pilote de détention de BTC dans les réserves du Trésor, en commençant par les fonds saisis. JAN3

Ouvrir un compte bancaire chez bunq en seulement 5 minutes

Un projet soutenu par un député pro-Bitcoin

Selon les informations disponibles, cette initiative serait plus précisément portée par le député pro-Bitcoin Ju-chun Ko, avec le soutien actif du PDG de JAN3, Samson Mow, spécialisé dans l'accompagnement de ce type de stratégies dédiées à accélérer « l'hyperbitcoinisation » du monde.

Depuis le mois de mai dernier, Ju-chun Ko exhorte la banque centrale taïwanaise à évaluer une intégration du Bitcoin dans les réserves stratégiques du pays, principalement afin de se prémunir de la volatilité importante du dollar national (TWD), mais également de l'inflation mondiale et des risques géopolitiques régionaux grandissants.

🗞️ Bitcoin : la banque centrale de Tchéquie ajoute du BTC et d'autres crypto-actifs à son bilan

À l'heure actuelle, les réserves de Taïwan comprennent environ 423 tonnes d’or et 577 milliards de dollars en devises étrangères, dont 92 % impliquent des bons du Trésor américain. Une forte dépendance aux États-Unis qui pourrait se voir grandement réduite avec une diversification dans le Bitcoin.

Pour le moment, le Premier ministre et la banque centrale de Taïwan ont simplement donné leur accord pour mener des études sur le sujet avec les BTC saisis dans le cadre de procédures judiciaires, afin de mesurer la faisabilité et les avantages effectifs d'une réserve stratégique en Bitcoin pour le pays.

Une affaire à suivre...

Acheter des cryptos et des actions à moindres frais avec DEGIRO

Source : JAN3

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.