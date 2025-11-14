Bitcoin : la banque centrale de Tchéquie ajoute du BTC et d'autres crypto-actifs à son bilan

Depuis quelque temps déjà, le Bitcoin s’impose comme une cryptomonnaie en capacité d’intégrer les trésoreries d’entreprise ou les réserves stratégiques nationales de pays comme le Salvador ou le Bhoutan. Une avancée majeure qui concerne désormais la banque centrale tchèque avec un achat de BTC, mais également d’autres crypto-actifs.

La banque centrale tchèque achète du Bitcoin

Cela fait déjà des années que des pays comme le Salvador ou le Bhoutan accumulent du Bitcoin dans leurs trésoreries nationales, avec des stratégies respectivement plus axées sur l'achat ou le minage de BTC. Pourtant, c'est bien Donald Trump qui a pointé les projecteurs mondiaux sur ce type de procédure au cours de sa campagne électorale.

Toutefois, il faut bien comprendre que certains pays présentés comme de gros détenteurs de BTC – tels que les États-Unis (326 488 BTC) ou la Chine (190 000 BTC) pour les plus importants – possèdent ces fonds du fait de saisies opérées dans le cadre de procédures judiciaires.

En effet, le club des pays détenteurs de BTC suite à des opérations d'achat officielles et volontaires compte un nombre de membres beaucoup plus réduit. Et c'est très exactement dans cette catégorie VIP que vient de s'inscrire la banque centrale de Tchéquie (CNB), selon les termes de son gouverneur, Aleš Michl.

J’ai eu l’idée de créer un portefeuille en janvier 2025 afin de tester la décentralisation du Bitcoin du point de vue d’une banque centrale et d’évaluer son rôle potentiel dans la diversification de nos réserves. Les discussions internes qui ont suivi ont élargi le champ d’étude à l’avenir des paiements et à la tokenisation des actifs, en incluant également des stablecoins et des dépôts tokenisés ». Aleš Michl

Une inscription dans l'avenir de la finance et du paiement

Suite à des discussions internes de plusieurs mois, cette opération d'achat de crypto-actifs a finalement rencontré l'approbation du Conseil de la banque le 30 octobre 2025 pour un montant total fixé à 1 million de dollars. Un portefeuille qui inclut donc du BTC, un stablecoin non identifié en dollar USD et un « dépôt tokenisé sur la blockchain ».

Selon les termes du communiqué officiel, l’objectif de ce test consiste principalement à « acquérir une expérience concrète avec les technologies basées sur la blockchain, qui pourraient modifier en profondeur le fonctionnement du système financier et du système de paiement à l’avenir ».

Dans le portefeuille test, la CNB expérimentera toute la chaîne de processus associés à l’achat, la détention et la gestion de crypto-actifs – de l’administration technique des clés et des processus d’approbation à plusieurs niveaux, aux scénarios de crise et mécanismes de sécurité, jusqu’à la vérification de la conformité AML. CNB

Afin de calmer par avance les critiques inévitables, la banque centrale tchèque ne manque pas de préciser que les fonds utilisés pour ces achats ne sont pas issus de ses réserves internationales existantes. De plus, le volume total de ce portefeuille « ne sera pas augmenté activement ».

Source : CNB

