Cathie Wood revoit ses prévisions à la baisse pour le Bitcoin « à cause des stablecoins »

Cathie Wood s’impose depuis plusieurs années comme une experte dans le domaine de l’investissement en lien aux cryptomonnaies, avec son fonds Ark Invest. Une position qui vient de la pousser à revoir ses objectifs à la baisse pour le Bitcoin, face à l’émergence des stablecoins.

« Les stablecoins usurpent une partie du rôle que le bitcoin devait jouer »

Quel rapport entre le Bitcoin et les stablecoins ? La question va certainement s'imposer dans l'esprit de certains investisseurs crypto, mais également du côté des maximalistes du BTC peu enclins à comparer la reine des cryptomonnaies avec ces tokens très largement adossés au dollar.

Pourtant, c'est bien le rapprochement récemment réalisé par la fondatrice de la société d'investissement Ark Invest, Cathie Wood, connue pour ses positions souvent très opportunes et sa connaissance approfondie du marché des cryptomonnaies. En cause : une révision stratégique de ses objectifs au sujet du Bitcoin.

✍️ Découvrez notre comparatif des 10 meilleurs sites pour acheter du Bitcoin

En effet, Cathie Wood vient officiellement de réduire ses prévisions jusque-là très optimistes au sujet d'un BTC à 1,5 million de dollars l'unité d'ici 2030. La raison de ce revirement inattendu ? Un Bitcoin qui ne serait plus en mesure de garantir pleinement l'intégralité de ses objectifs envisagés de système de règlement mondial.

Notre prévision haussière la plus ambitieuse pour le BTC était de 1,5 million de dollars d’ici 2030. Compte tenu du fait que les stablecoins prennent désormais un rôle au sein des marchés émergents que nous pensions voir occupé par le Bitcoin, il semble nécessaire de retrancher environ 300 000 dollars de ce montant. Cathie Wood

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Bybit

Un développement bien plus rapide que prévu

Selon Cathie Wood, « les stablecoins se développent bien plus rapidement que quiconque ne l’aurait imaginé ». Une adoption largement accélérée dans les marchés émergents, au sein desquels le leader Tether a décidé d'intensifier le déploiement de son USDT, depuis son expulsion réglementaire de l'Union européenne et des États-Unis.

Les marchés émergents jouent un rôle majeur à cet égard. Nous commençons également à voir des institutions aux États-Unis se concentrer sur de nouvelles infrastructures de paiement, avec les stablecoins au cœur du dispositif. C’est un mouvement très intéressant. Cathie Wood

🗞️ Pour Cathie Wood Hyperliquid fait penser « aux débuts de Solana »

Malgré tout, Cathie Wood reste très optimiste au sujet du Bitcoin, destiné à s'imposer comme « un système monétaire mondial, le chef de file d’une nouvelle classe d’actifs et une technologie à part entière, tout cela en un seul actif ». L'incursion actuelle de la finance traditionnelle ne représentant qu'un simple effleurement de ce potentiel.

Stablecoins ou Bitcoin ? Il n'y a pas véritablement de choix à faire, puisque tout cela participe à la mise en place d'un « système monétaire mondial en train de devenir numérique, sans supervision gouvernementale et totalement privé ». Cathie Wood y voit un « concept révolutionnaire ».

Acheter des cryptos et des actions à moindres frais avec DEGIRO

Source : CNBC

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.