Plus de 250 millions de dollars liquidés en 15 minutes sur le marché – Récap crypto de la nuit du 27 au 28 mai 2026

Marché sous tension avec un Bitcoin en baisse et des liquidations massives. En parallèle, la BRI et la Maison Blanche avancent sur la régulation et la tokenisation financière.

Forte volatilité sur le marché crypto

Plus de 250 millions de dollars ont été liquidés en seulement 15 minutes sur le marché des cryptomonnaies, dans un contexte de sortie continue des ETF Bitcoin spot américains. Le Bitcoin a ensuite plongé sous les 73 000 dollars, en réaction notamment à des frappes mutuelles entre les États-Unis et l’Iran. L’Ether (ETH) est également passé sous les 2 000 dollars, tandis que la pression persiste sur les produits financiers liés aux cryptos.

Sorties records pour l’ETF Bitcoin de BlackRock

L’ETF Bitcoin IBIT de BlackRock a connu sa plus importante sortie quotidienne depuis son lancement, avec 527,8 millions de dollars retirés. Cette tendance s’inscrit dans une série de 7 jours consécutifs de retraits des ETF Bitcoin spot américains, totalisant 1,88 milliard de dollars, une situation qui interroge sur la stratégie des investisseurs institutionnels.

La BRI passe aux tests réels de paiements blockchain

La Banque des règlements internationaux a lancé des tests en conditions réelles du projet Agorá, combinant monnaies numériques de banque centrale et dépôts bancaires tokenisés pour des paiements transfrontaliers plus rapides et sûrs. Ces expérimentations prolongent son analyse favorable à la tokenisation financière et à la numérisation des infrastructures monétaires mondiales.

Trump promet une régulation crypto durable

Donald Trump a de nouveau pris position sur la scène crypto, accusant l’ancien président de la SEC, Gary Gensler, d’avoir « presque détruit l’industrie crypto américaine ». Il a promis une structure de marché durable pour les actifs numériques et évoqué pour la première fois les contrats perpétuels crypto, en cohérence avec les discussions réglementaires menées par la CFTC.

Burry anticipe une vague d’IPO record

Michael Burry a estimé que les introductions en bourse à venir de SpaceX, Anthropic et OpenAI pourraient lever autant ou plus, ajusté à l’inflation, que les 300 IPO de l’ère dot-com. Ces opérations marqueraient un tournant pour les marchés, dans un climat d’euphorie autour de l’intelligence artificielle et des technologies spatiales.

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La Maison Blanche et la CFTC renforcent leur cadre réglementaire

La Maison Blanche examine les nouvelles règles de la CFTC sur les marchés de prédiction comme Kalshi et Polymarket, tandis que Trump soutient le rôle central de l’agence dans cette supervision. En parallèle, la CFTC a demandé l’annulation de son accord avec Gemini, estimant les termes désormais inéquitables dans un contexte de restructuration de l’entreprise.

Meta diversifie ses sources de revenus

Meta a lancé de nouvelles formules d’abonnement pour Instagram, Facebook et WhatsApp, poursuivant sa stratégie de diversification au-delà de la publicité. L’entreprise continue d’innover, notamment avec l’intégration de paiements en USDC via les blockchains Polygon et Solana pour ses créateurs de contenu.

Adoption et innovation en hausse

Le volume cumulé des cartes de paiement liées aux cryptomonnaies a atteint un record de 7,8 milliards de dollars, témoignant d’une adoption croissante des actifs numériques dans la vie courante. De son côté, DefiLlama a intégré Kalshi à son tableau de bord des revenus, renforçant la visibilité de cette plateforme de marchés prédictifs encore hors chaîne.

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