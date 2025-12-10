Le Pakistan s'apprête à lancer son premier stablecoin national

Le Pakistan devient un des premiers pays à lancer un stablecoin basé sur sa monnaie fiduciaire. Le pays compte par ailleurs promouvoir d’autres usages des cryptomonnaies. Autrefois hostile aux cryptomonnaies, le pays semble se transformer petit à petit en hub local.

Un stablecoin pour le Pakistan

Bilal bin Saqib, président de la Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA), l’organe de régulation local, s’exprimait dans le cadre de la Binance Blockchain Week. Il a confirmé que le Pakistan lancera « définitivement » un stablecoin :

Je pense que c’est un excellent moyen de garantir la dette publique. Nous voulons être à l’avant-garde de cette innovation financière numérique en cours.

En parallèle, le pays proposera également des monnaies numériques de banque centrale (MNBC). L’idée est de créer de multiples usages, afin de faire du Pakistan un hub des cryptomonnaies. Un choix qui pourrait positionner le Pakistan sur la scène internationale, selon la PVARA :

Pour des pays comme le Pakistan, une réglementation crypto claire et favorable à l’innovation est un moteur clé de croissance économique. Le travail du Pakistan sur les stablecoins, les cadres de données et l’inclusion bancaire des non-bancarisés peut devenir un cas d’étude précieux pour le monde.

Revirement pour le Pakistan

Le Pakistan a fait volte-face dans sa considération des cryptomonnaies. En 2022, le gouvernement et la banque centrale recommandaient tous deux l’interdiction totale des cryptomonnaies. Mais les choses ont changé depuis. Le pays dispose désormais d’une réserve stratégique en Bitcoin.

Par ailleurs, il avait été question de diriger l’excédent énergétique du pays vers le minage de Bitcoin – un choix qu’avait refusé le Fonds monétaire international. Un accord avait cependant été signé avec le Salvador pour créer une collaboration bilatérale au sujet des cryptomonnaies.

Le Pakistan fait face à une forte inflation (6,10 % en novembre dernier, 38 % sur l’année 2023). C’est une des raisons pour lesquelles le territoire montre le plus d’adoption des cryptomonnaies. Selon les sources, il y aurait entre 15 et 25 millions d’utilisateurs actifs de cryptomonnaies au Pakistan.

L’Index d’adoption globale de Chainalysis fait par ailleurs figurer le Pakistan parmi les pays les plus engagés dans les cryptomonnaies. Il est en effet situé 3e du classement, derrière l’Inde et les États-Unis. Un stablecoin est donc la suite logique, dans un contexte de fort engouement pour ce type de cryptomonnaies.

Source : The Express Tribune

