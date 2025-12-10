Le Pakistan s'apprête à lancer son premier stablecoin national

Le Pakistan devient un des premiers pays à lancer un stablecoin basé sur sa monnaie fiduciaire. Le pays compte par ailleurs promouvoir d’autres usages des cryptomonnaies. Autrefois hostile aux cryptomonnaies, le pays semble se transformer petit à petit en hub local.

le 10 décembre 2025 à 15:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Le Pakistan s'apprête à lancer son premier stablecoin national
Test logo

Bitcoin

92105.2$

Notre fiche

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

Un stablecoin pour le Pakistan

Bilal bin Saqib, président de la Pakistan Virtual Assets Regulatory Authority (PVARA), l’organe de régulation local, s’exprimait dans le cadre de la Binance Blockchain Week. Il a confirmé que le Pakistan lancera « définitivement » un stablecoin :

blockquote icon

Je pense que c’est un excellent moyen de garantir la dette publique. Nous voulons être à l’avant-garde de cette innovation financière numérique en cours.

👉 A lire – Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin ?

En parallèle, le pays proposera également des monnaies numériques de banque centrale (MNBC). L’idée est de créer de multiples usages, afin de faire du Pakistan un hub des cryptomonnaies. Un choix qui pourrait positionner le Pakistan sur la scène internationale, selon la PVARA :

blockquote icon

Pour des pays comme le Pakistan, une réglementation crypto claire et favorable à l’innovation est un moteur clé de croissance économique. Le travail du Pakistan sur les stablecoins, les cadres de données et l’inclusion bancaire des non-bancarisés peut devenir un cas d’étude précieux pour le monde.

Gagnez jusqu'à 100 € en Bitcoin en créant un compte sur SwissBorg (jusqu'au 31/12)
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Revirement pour le Pakistan

Le Pakistan a fait volte-face dans sa considération des cryptomonnaies. En 2022, le gouvernement et la banque centrale recommandaient tous deux l’interdiction totale des cryptomonnaies. Mais les choses ont changé depuis. Le pays dispose désormais d’une réserve stratégique en Bitcoin.

Par ailleurs, il avait été question de diriger l’excédent énergétique du pays vers le minage de Bitcoin – un choix qu’avait refusé le Fonds monétaire international. Un accord avait cependant été signé avec le Salvador pour créer une collaboration bilatérale au sujet des cryptomonnaies.

🌐 Dans l’actualité – France : l’AMF assouplit sa politique à l’égard des produits financiers crypto, sous certaines conditions

Le Pakistan fait face à une forte inflation (6,10 % en novembre dernier, 38 % sur l’année 2023). C’est une des raisons pour lesquelles le territoire montre le plus d’adoption des cryptomonnaies. Selon les sources, il y aurait entre 15 et 25 millions d’utilisateurs actifs de cryptomonnaies au Pakistan.

L’Index d’adoption globale de Chainalysis fait par ailleurs figurer le Pakistan parmi les pays les plus engagés dans les cryptomonnaies. Il est en effet situé 3e du classement, derrière l’Inde et les États-Unis. Un stablecoin est donc la suite logique, dans un contexte de fort engouement pour ce type de cryptomonnaies.

Trade Republic : acheter des cryptos et des actions en 5 minutes
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : The Express Tribune

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

3811 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur Stablecoin

Voir plus
Tout voir
Test logo

BTC

Bitcoin

1.91%

92105.2$

Notre fiche explicative sur

Bitcoin

Actualités Bitcoin

Formations Bitcoin

Acheter Bitcoin (BTC)

Publicité Bitpanda

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

BPCE (Banque Populaire - Caisse d'Épargne) lance son offre crypto en France

BPCE (Banque Populaire - Caisse d'Épargne) lance son offre crypto en France

 Bitcoin : 2 Casascius Coins de 1 000 BTC refont surface après 13 ans

Bitcoin : 2 Casascius Coins de 1 000 BTC refont surface après 13 ans

 Ceux qui contrôleront les portefeuilles numériques contrôleront le futur

Ceux qui contrôleront les portefeuilles numériques contrôleront le futur

 Michael Burry donne son avis sur le Bitcoin... mais que devient-il après avoir anticipé la crise des subprimes ?

Michael Burry donne son avis sur le Bitcoin... mais que devient-il après avoir anticipé la crise des subprimes ?