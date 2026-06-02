IA et cybersécurité : Trump dégaine un nouveau décret exécutif

Donald Trump vient de signer un nouveau décret exécutif consacré à l’innovation et à la sécurité dans l’intelligence artificielle. Le texte, publié ce 2 juin 2026, vise à muscler la cyberdéfense américaine et à encadrer le déploiement des modèles d’IA dits de « frontières ». Décryptage à chaud.

Un décret centré sur la cybersécurité et la souveraineté américaine

Le président américain a officialisé ce 2 juin 2026 un décret exécutif intitulé Promoting Advanced Artificial Intelligence Innovation and Security. Le texte affirme la volonté des États-Unis de conserver leur leadership mondial dans l’intelligence artificielle, en refusant une régulation jugée trop contraignante et en accélérant l’adoption responsable de l’IA dans le gouvernement comme dans l’industrie.

L’administration Trump martèle sa doctrine « America First » appliquée à la cybersécurité. L’objectif affiché est de moderniser les systèmes d’information publics et privés, de les durcir face aux menaces extérieures, et de protéger la propriété intellectuelle américaine contre l’exploitation par des adversaires étrangers.

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Ce que prévoit concrètement le texte

Le décret fixe un calendrier serré. Sous 30 jours, il sera question de prioriser la cyberdéfense des systèmes de sécurité nationale et des systèmes d’information du Department de la Guerre.

Autre volet majeur, le Secrétaire au Trésor devra mettre sur pied une « Centre d'échange d'informations sur la cybersécurité et l'IA », en collaboration volontaire avec l’industrie de l’IA et les opérateurs d’infrastructures critiques, chargée de coordonner la détection et la correction des vulnérabilités logicielles.

Modèles « frontières » et lutte contre les criminels

Le décret introduit un cadre volontaire pour les modèles d’IA les plus puissants. Dans un délai de 60 jours, plusieurs agences devront développer un processus de benchmarking classifié pour évaluer les capacités cyber avancées des modèles d’IA et déterminer le seuil à partir duquel un modèle est désigné comme « covered frontier model ». Les développeurs pourront soumettre volontairement leurs modèles à l’État fédéral, qui aura accès à ces modèles jusqu’à 30 jours avant leur diffusion publique.

Modèle Frontière Un modèle Frontière est un modèle d'IA suffisamment puissant pour être considéré comme un enjeu de sécurité nationale.

Enfin, le décret durcit le ton contre les usages criminels de l’IA. L'accent est mis sur la poursuite des personnes utilisant l’IA pour accéder illégalement à des systèmes informatiques ou pour commettre d’autres infractions, y compris en déployant des agents IA pour exfiltrer des données.

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Quels signaux pour la crypto ?

Le décret ne mentionne pas directement les cryptomonnaies. Mais le contexte est important pour les investisseurs. La cybersécurité est un enjeu central pour le secteur, frappé régulièrement par des piratages d’exchanges et de protocoles DeFi. Une montée en puissance de la défense cyber américaine, couplée à des outils d’IA, pourrait à terme bénéficier indirectement aux acteurs du Web3 implantés aux États-Unis.

Côté marché, le token Official Trump (TRUMP) évolue à 1,98 dollar, en baisse de 0,50 % sur 24 heures et de 15,19 % sur 30 jours. L’annonce du décret n’a pas, à ce stade, provoqué de réaction notable sur le memecoin associé au président.

Ce nouveau décret s’inscrit dans une série d’initiatives de Donald Trump touchant à la fois à l’IA, à la régulation financière et au secteur crypto. Le président multiplie les signaux à destination des industries technologiques américaines.

👉 Pour aller plus loin, « Trump ne laissera jamais tomber la crypto » : Donald Trump s’imagine de nouveau en sauveur des cryptomonnaies

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Source : The White House, 2 juin 2026

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