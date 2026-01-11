Camps de travail forcé et torture : l'Empereur du pig butchering vient d'être arrêté par la Chine

Chen Zhi, le responsable présumé d’un tentaculaire groupe d’arnaque basé sur le travail forcé, a été arrêté et transféré en Chine. L’homme serait responsable d’un réseau de plusieurs dizaines de milliards de dollars, bâti en partie sur les cryptomonnaies.

L’homme qui avait créé une véritable industrie du pig butchering

En octobre dernier, le Cambodgien Chen Zhi avait fait l’objet d’un acte d’accusation par le ministère de la Justice, qui avait saisi une somme colossale : 15 milliards de dollars en cryptomonnaies. L’homme est le fondateur de Prince Holding Groupe, une multinationale basée au Cambodge. Chen Zhi se serait basé sur les activités de son entreprise pour créer des complexes d’escroquerie reposant sur le travail forcé.

Celui qu’on surnomme l’« empereur du pig butchering » aurait forcé des personnes à travers tout le Cambodge à se livrer à des activités de pig butchering et d’arnaques sentimentales. Ces véritables industries du crime sont devenues une des plus grandes organisations criminelles transnationales d’Asie, ayant soutiré des milliards de dollars à leurs victimes. Des camps de travail étaient utilisés, selon le ministère de la Justice des États-Unis :

Les escroqueries reposaient sur le trafic de centaines de travailleurs, contraints de travailler dans des camps surveillés, entourés de murs et de barbelés, sous la menace de violences. Le prévenu aurait été directement impliqué dans la gestion de ces camps et dans l’usage de violences, y compris des actes de torture.

Les profits auraient servi à alimenter le train de vie luxueux de Chen Zhi, qui aurait gagné 30 millions de dollars par jour à une époque. L’homme de 38 ans disposait de yachts, de jets privés et de montres de luxe, parmi d’autres objets. Il était en fuite ces derniers mois et a été arrêté au Cambodge.

Chen Zhi arrêté par la Chine

Selon des informations rapportées par CNN, Chen Zhi a été arrêté aux côtés de deux ressortissants chinois, par les forces de l’ordre chinoises. Depuis la saisie de 15 milliards de dollars en cryptomonnaies par les États-Unis, d’autres juridictions avaient également gelé des fonds, dont la Thaïlande, Singapour, Hong Kong et Taïwan. Des associés de l’Empereur du pig butchering sont également recherchés par la justice.

La Chine n’ayant pas d’accord d’extradition avec les États-Unis, Chen Zhi sera selon toutes probabilités jugé par la justice chinoise. Aux États-Unis, Chen Zhi risquait jusqu’à 40 ans de prison. Les peines encourues en Chine pourraient également être fortes, alors que les autorités internationales ont fait pression sur le Cambodge pour traiter ses problématiques liées aux réseaux d’arnaque

Les BTC saisis en octobre devaient en théorie alimenter la réserve stratégique en Bitcoin des États-Unis. Mais de forts doutes persistent : le département de la Justice aurait ainsi vendu les BTC saisis dans le cadre de l’affaire Samouraï Wallet.

Sources : DoJ, CNN

