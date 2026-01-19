L’ancien directeur de l'Institut de recherche sur la monnaie numérique de la Banque populaire de Chine a profité de sa position privilégiée pour encaisser de multiples pots-de-vin. Une corruption qui implique également des cryptomonnaies, avec un versement de 2 000 ETH.

L'ancien responsable du yuan numérique acceptait des pots-de-vin crypto

Depuis déjà plusieurs années, la Chine s'impose comme la première juridiction de son envergure à posséder une monnaie numérique de banque centrale (MNBC, ou CBDC en anglais) de dimension internationale, avec son yuan numérique. Un projet porté par sa banque centrale, dont l’ancien directeur de son Institut de recherche se trouve actuellement en prison.

Un homme, répondant au nom de Yao Qian, qui affirmait haut et fort lors d'une table ronde au Forum financier international de Pékin en juin 2021 que « le yuan numérique n'est pas un outil de surveillance ». Pourtant, ce n'est pas cette monnaie numérique qu'il a utilisée pour encaisser certains pots-de-vin, dont un estimé à 2 000 Ethers (ETH).

Pour être honnête, je savais très bien que c’était un acte clandestin. Comment pouvais-je faire une chose pareille ? Simplement parce qu’à l’époque, je pensais qu’il serait difficile d’en trouver les preuves. Yao Qian

Des faits révélés en détail dans le cadre d'un documentaire télévisé intitulé « La technologie au service de la lutte anticorruption », suite à une enquête disciplinaire et judiciaire ouverte en avril 2024 contre ce haut fonctionnaire chinois.

2 000 ETH pour faciliter une émission de tokens

Suite à l'ouverture de cette enquête, les membres du groupe de supervision disciplinaire de la Commission chinoise de régulation des valeurs mobilières (CSRC) vont rapidement découvrir « plusieurs transactions importantes de type pouvoir-argent impliquant Yao Qian qui utilisaient des méthodes de corruption nouvelles et dissimulées, notamment l’acceptation de cryptomonnaies ».

Malgré l'apparent anonymat offert par les cryptomonnaies comme Ethereum, « qui les rend extrêmement difficiles à tracer et à réguler », l'équipe d'enquêteurs spéciaux de la CSRC va rapidement identifier certains points clés associés à ces faits de corruption, même si le coupable « a travaillé de nombreuses années dans le domaine des monnaies numériques ». La perquisition fera le reste...

Lors d’une perquisition, il faut absolument trouver deux choses : d’abord, l’existence d’un portefeuille matériel ; ensuite, des papiers contenant des mots-mnémoniques apparemment aléatoires. Ce sont des éléments cruciaux. Cai Kunting, membre de la commission disciplinaire

Finalement, la cellule d'enquêteurs découvrira « un transfert anormal de 10 millions de yuans vers l’un de ses comptes (...) provenant d’un opérateur de cryptomonnaies » qui servira à acquérir une villa au nom des parents de Yao Qian. Puis d'autres opérations censées brouiller les pistes, alors que « cela génère davantage de preuves et de personnes capables de démontrer les faits », dont une en cryptomonnaies.

En effet, ce haut responsable acceptera en 2018 un versement de 2 000 ETH, correspondant à 10 % de la somme d'une levée de fonds réalisée dans le cadre d'une émission de tokens rendue possible sur une plateforme d'échange de cryptomonnaies, suite à son intervention. Un pot-de-vin équivalent à 3 millions de dollars à l'époque.

En novembre 2024, Yao Qian a été exclu du Parti communiste et révoqué de ses fonctions publiques. Il se trouve actuellement en prison.

