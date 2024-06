Qu'est-ce que le yuan numérique (e-CNY) de la Chine ?

Le yuan numérique est une MNBC conçue pour être utilisée parallèlement aux moyens de paiement existants en Chine. Quels sont les cas d'usage prévus pour cette monnaie numérique de banque centrale ? Pourquoi son arrivée inquiète-t-elle autant ?

C’est quoi le yuan numérique ?

La monnaie numérique de banque centrale (MNBC) est un concept qui a gagné en popularité ces dernières années, et la Chine est à l'avant-garde de cette révolution avec son yuan numérique, également connue sous le nom de e-CNY ou e-Renminbi.

Développé par la Banque populaire de Chine (PBoC), le yuan numérique est conçu pour être une version numérique de la monnaie traditionnelle chinoise.

Il a été introduit dans un contexte où les paiements numériques sont en plein essor en Chine, dominés par des plateformes comme WeChat Pay et Alipay.

Contrairement aux cryptomonnaies comme le Bitcoin, le yuan numérique n'est pas une monnaie décentralisée. Il s'agit d'une monnaie numérique émise directement par la Banque populaire de Chine, ce qui en fait une extension numérique du yuan traditionnel.

Comme une monnaie classique, cette nouvelle forme de monnaie est donc entièrement centralisée et contrôlée par le gouvernement.

Le yuan numérique repose sur une structure à 2 niveaux. Au premier niveau, la Banque populaire de Chine émet et supervise la monnaie, tandis qu'au 2e niveau, les banques commerciales et autres institutions financières distribuent la monnaie numérique aux citoyens.

À l'heure de l'écriture de ces lignes, le yuan numérique est déjà disponible pour une poignée de citoyens chinois, lesquels peuvent déjà interagir avec via un portefeuille disponible sous la forme d’une application mobile.

Les origines et développement du yuan numérique

Historique de l'e-CNY

Le projet de yuan numérique a officiellement débuté en 2014 lorsque la Banque populaire de Chine (PBoC) a commencé ses recherches. Ce projet visait à moderniser le système de paiement du pays et à renforcer la position du yuan dans l'économie mondiale.

Début des recherches (2014) : La PBoC lance des études approfondies sur la faisabilité et la technologie nécessaire pour créer une monnaie numérique nationale ;

: La PBoC lance des études approfondies sur la faisabilité et la technologie nécessaire pour créer une monnaie numérique nationale ; Conception achevée (2019) : La conception générale du yuan numérique est finalisée et des tests conjoints avec des banques commerciales sont annoncés ;

: La conception générale du yuan numérique est finalisée et des tests conjoints avec des banques commerciales sont annoncés ; Lancement des premiers projets pilotes (2020) : En avril 2020, les premiers tests du yuan numérique sont lancés dans 4 villes chinoises, dont Suzhou et Shenzhen. Cette phase pilote marque le début de la mise en circulation du e-CNY ;

: En avril 2020, les premiers tests du yuan numérique sont lancés dans 4 villes chinoises, dont Suzhou et Shenzhen. Cette phase pilote marque le début de la mise en circulation du e-CNY ; Extension des tests (2021) : Le nombre de villes participant aux tests augmente, incluant de grandes régions comme Shanghai. La monnaie numérique est utilisée pour payer les salaires des fonctionnaires dans certaines villes comme Changshu, visant à familiariser la population avec cette nouvelle forme de monnaie ;

: Le nombre de villes participant aux tests augmente, incluant de grandes régions comme Shanghai. La monnaie numérique est utilisée pour payer les salaires des fonctionnaires dans certaines villes comme Changshu, visant à familiariser la population avec cette nouvelle forme de monnaie ; Jeux Olympiques d'hiver (2022) : Le yuan numérique est utilisé de manière significative lors des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Il s’agissait de l'un des moyens de paiement autorisés pour les visiteurs et les athlètes, démontrant sa capacité à gérer de gros volumes de transactions internationales ;

: Le yuan numérique est utilisé de manière significative lors des Jeux Olympiques d'hiver de Pékin. Il s’agissait de l'un des moyens de paiement autorisés pour les visiteurs et les athlètes, démontrant sa capacité à gérer de gros volumes de transactions internationales ; Airdrops aux citoyens (2023) : Pour favoriser l'adoption et l'utilisation du yuan numérique, la PBoC a réalisé plusieurs airdrops de e-CNY à la population dans diverses régions. Ces airdrops d’une valeur de 180 millions de yuans, ce qui représente environ 26,55 millions de dollars, visent à démocratiser l’utilisation du yuan numérique.

Une monnaie numérique axée sur l'international

La Chine n'a pas limité le développement du yuan numérique à ses frontières. Plusieurs collaborations internationales ont été mises en place pour tester et étendre l'utilisation du e-CNY.

En effet, en partenariat avec la Hong Kong Monetary Authority, la Banque centrale thaïlandaise et les Émirats Arabes Unis, la Chine a lancé le projet mBridge pour faciliter les paiements transfrontaliers en utilisant des monnaies numériques de banque centrale (MNBC).

Quelles sont les technologies utilisées ?

Le yuan numérique utilise des technologies avancées pour garantir sa sécurité et son efficacité.

Bien que le yuan numérique ne soit pas une cryptomonnaie au sens traditionnel, il utilise certaines technologies de la blockchain pour sécuriser les transactions. Toutefois, à la différence des cryptomonnaies décentralisées, l'e-CNY est basé sur un registre centralisé contrôlé par la PBoC, assurant une surveillance et une gestion entièrement centralisées.

L’une des innovations majeures du yuan numérique est la possibilité de réaliser des transactions hors ligne, où 2 appareils mobiles peuvent échanger des fonds sans connexion Internet. Il est également possible d’automatiser des transactions complexes via des smart contracts.

Cette structure vise à améliorer l'efficacité des paiements, réduire les coûts de transaction et offrir une alternative sûre et fiable aux systèmes de paiement existants.

Quelles sont les motivations de la Chine à développer le yuan numérique ?

Les objectifs économiques

Réduire la dépendance au dollar américain

L'un des principaux objectifs de la Chine avec le développement du yuan numérique est de réduire sa dépendance au dollar américain.

En utilisant l'e-CNY pour les transactions internationales, la Chine espère diminuer l'influence du dollar américain dans ses échanges commerciaux avec d’autres pays et renforcer l'autonomie de son économie.

💡Tout savoir sur la dédollarisation, ce phénomène que les États-Unis redoutent

Affirmer et renforcer sa position mondiale

Avec le yuan numérique, la Chine ambitionne de consolider sa position en tant que puissance économique mondiale.

En étant à la pointe de l'innovation avec sa monnaie numérique, la Chine cherche à projeter une image de leader technologique et économique, capable de rivaliser avec les grandes puissances économiques comme les États-Unis et l'Union européenne.

Renforcement de la souveraineté économique

En émettant et en contrôlant une monnaie numérique nationale, la Chine renforce sa souveraineté économique.

Le yuan numérique permet à la Banque populaire de Chine (PBoC) d'avoir une maîtrise totale sur la politique monétaire et de réduire les risques liés à l'utilisation de devises étrangères sur son territoire.

Faciliter les transactions internationales avec ses alliés économiques

Le yuan numérique vise à simplifier et sécuriser les transactions transfrontalières.

En collaborant avec des partenaires économiques et en intégrant l'e-CNY dans des projets comme mBridge, la Chine facilite les échanges avec ses alliés économiques, renforçant ainsi les relations commerciales et financières.

Les objectifs politiques

Le yuan numérique permet au gouvernement chinois de renforcer son contrôle sur l'économie nationale.

Grâce à une surveillance centralisée des transactions, la PBoC peut mieux suivre les flux financiers, lutter contre la fraude et l'évasion fiscale, et assurer une plus grande stabilité économique.

Les objectifs sociaux

L’un des grands objectifs sociaux du yuan numérique est de faciliter l'inclusion financière.

En effet, bien que seulement 11 % de la population chinoise n’ait pas de compte bancaire, l'adoption du yuan numérique peut encore améliorer l'accès aux services financiers pour les personnes isolées ou défavorisées.

Les inquiétudes et dangers face au yuan numérique

Une atteinte à la vie privée

L'une des principales inquiétudes entourant le yuan numérique concerne la protection de la vie privée des citoyens chinois.

Avec une surveillance accrue et un anonymat inexistant, l'e-CNY pourrait potentiellement être intégré au système de crédit social chinois. Cela permettrait aux autorités de suivre de près les transactions financières individuelles et de détecter les actions qu’elles considèrent comme illégales.

Cette situation soulève des préoccupations quant à la confidentialité des données et à l'éventuelle utilisation abusive de ces informations par les autorités.

Un manque de sécurité

La sécurité est une autre préoccupation majeure associée au yuan numérique. En tant que monnaie numérique, l'e-CNY est vulnérable aux cyberattaques et aux fraudes.

Les hackers pourraient cibler les infrastructures technologiques sous-jacentes, compromettant ainsi la sécurité des transactions et des fonds des utilisateurs.

Les risques pour le secteur bancaire chinois

Le yuan numérique présente également des risques pour le secteur bancaire chinois, notamment en ce qui concerne la désintermédiation des banques commerciales.

En contournant ces institutions, l'e-CNY pourrait réduire leur rôle traditionnel dans la création monétaire via les crédits et les services financiers.

Cette désintermédiation pourrait entraîner une diminution des dépôts bancaires et affecter la rentabilité des banques commerciales, qui jouent un rôle crucial dans le financement de l'économie chinoise.

Le manque d'adoption par les citoyens chinois

L'acceptation du yuan numérique par le public est un autre défi à relever. L'e-CNY doit rivaliser avec des géants du paiement numérique déjà bien établis en Chine, tels qu'Alipay et WeChat Pay. Ces plateformes jouissent d'une large popularité et d'une confiance bien ancrée parmi les consommateurs.

Convaincre les utilisateurs de passer au yuan numérique nécessitera des incitations significatives et une démonstration claire des avantages par rapport aux solutions de paiement existantes.

Toutefois, si le gouvernement chinois a la volonté d’imposer l’utilisation du yuan numérique avec applications de paiement locales, celles-ci n’auront pas d’autre choix que de s’y conformer.

Et vous, que pensez-vous du yuan numérique ? Renforcera-t-il la position actuelle du yuan ou n'aura-t-il aucun impact sur la scène internationale ? Signifie-t-il la fin de la domination du dollar américain pour les échanges de biens et de services entre les pays ? N'hésitez pas à laisser un commentaire à ce sujet !

