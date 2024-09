La Chine s'apprêterait à injecter 1 000 milliards de yuans dans ses banques d'État – Quel impact pour Bitcoin ?

La Chine prévoit d’injecter 1 000 milliards de yuans dans ses banques d'État pour stabiliser son économie en difficulté. Cette intervention d'ampleur pourrait avoir des répercussions importantes, notamment pour Bitcoin, un actif décentralisé souvent perçu comme une alternative aux politiques monétaires des gouvernements.

La Chine sauve ses banques avec plus de 140 milliards de dollars

La Chine envisagerait d'injecter jusqu'à 1 000 milliards de yuans, soit environ 142 milliards de dollars, dans ses principales banques d'État afin de renforcer leur capacité à soutenir son économie en difficulté depuis plusieurs mois. C’est la 1ère fois depuis la crise financière de 2008 que la Chine envisage une injection de liquidité d'une telle ampleur.

Ce financement proviendrait principalement de la vente de nouvelles obligations souveraines spéciales, des titres de dette émis par un gouvernement pour financer des projets spécifiques ou faire face à des crises. Contrairement aux obligations classiques, elles sont émises ponctuellement et servent à des objectifs ciblés.

Injecter ce millier de milliards de yuans serait une réponse au manque de rentabilité record des banques d'État :

La marge nette des banques a chuté à 1,54 % à la fin du mois de juin 2024, en dessous du seuil de 1,8 % qui serait nécessaire pour maintenir une rentabilité raisonnable ;

Les bénéfices combinés des banques commerciales n'ont augmenté que de 0,4 % au cours du 1er semestre 2024, soit la plus faible progression depuis 2020.

Néanmoins, les 6 plus grandes banques chinoises disposent encore de fonds propres de catégorie 1 solides, c'est-à-dire les réserves financières les plus sûres qu'elles peuvent utiliser pour absorber des pertes en cas de problème. De plus, leur ratio de sécurité financière s'élève à 11,77 %, au-dessus du minimum de 8,5 % requis pour garantir leur stabilité.

Malgré tout, le gouvernement chinois semble déterminé à lutter contre la pression croissante sur leur rentabilité en injectant davantage de liquidités, dans le but de restaurer la rentabilité, d'éviter la faillite, et de garantir que ces banques puissent continuer à soutenir l'économie.

Ces liquidités permettraient aux banques de continuer à accorder des prêts malgré la baisse du marché immobilier, qui pèse également sur leurs marges.

Bitcoin pourrait bénéficier des politiques monétaires toujours plus accommodantes

L'injection massive de liquidités par la Chine, une 1ère depuis la crise de 2008, rappelle les conditions dans lesquelles Bitcoin a vu le jour.

En effet, la blockchain Bitcoin a été présentée et lancée en pleine crise des subprimes, une période marquée par de lourdes conséquences économiques autour du monde, qui a poussé les banques centrales à imprimer d'importantes quantités de liquidités.

Le titre du Times, « Chancellor on brink of second bailout for banks », devenu célèbre grâce à Bitcoin et inscrit dans le bloc Genesis, résonne encore 15 ans après, et cette situation semble se répéter. Les critiques de Satoshi Nakamoto sur les failles du système financier actuel restent plus pertinentes que jamais.

Si cette injection de liquidités en Chine, combinée au pivot plus accommodant de la Réserve fédérale (FED) des États-Unis, venait à échouer, cela pourrait susciter un regain d'intérêt important pour Bitcoin, qui reste insensible au contrôle des gouvernements.

