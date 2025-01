Le chinois DeepSeek dévoile son modèle d'IA performant – Les marchés boursiers du monde entier s'affolent

Alors que Gemini de Google, Grok de xAI ou encore ChatGPT d'OpenAI se sont placées parmi les meilleures intelligences artificielles génératives du monde, la récente création d'une start-up chinoise pourrait bien bouleverser cette hégémonie. Les marchés financiers l'ont bien compris, et ont réagi à leur manière à cette annonce prête à bouleverser le marché de l'IA.

DeepSeek, le spécialiste chinois de l'intelligence artificielle qui vient faire de l'ombre aux mastodontes américains

Ce week-end, l'entreprise chinoise DeepSeek a dévoilé son nouveau grand modèle de langage (LLM) : DeepSeek-V3. Le lancement de ce nouvel outil d'intelligence artificielle (IA) a surpris le secteur qui s'attend à ce que la start-up chinoise vienne marcher sur les plates-bandes des plus grandes entreprises américaines comme OpenAI, Google, xAI ou encore Anthropic.

Fondée en 2023, la start-up Deepseek a été créée pour permettre à la Chine de rivaliser avec les États-Unis sur le marché de l'IA et se faire une place de choix. Pour se roder, la jeune entreprise a développé un 1er grand modèle de langage baptisé DeepSeek-R1.

Cette IA générative, assimilée à un test grandeur nature, possède une particularité non négligeable : ses coûts de développement et d'utilisation restent moindres en comparaison avec ChatGPT, Gemini ou Claude. Par ailleurs, l'outil développé par DeepSeek reste efficace et propose des fonctionnalités similaires à ses homologues américains.

Fort de ce succès, la start-up chinoise a décidé de passer à la vitesse supérieure en développant DeepSeek-V3 afin de sérieusement concurrencer GPT-4 et Claude 3.5. Ce nouveau LLM intègre 671 milliards de paramètres, soit moins que les modèles les plus avancées d'OpenAI, mais ce qui ne l'empêche pas de fournir des réponses détaillées aux requêtes posées par ses utilisateurs.

Alors qu'un modèle comme GPT-4 a nécessité près de 100 millions de dollars de frais de développement, celui de DeepSeek n'a été financé qu'avec 5,6 millions de dollars. Aussi, les tarifs d'utilisation de l'IA générative restent 30 fois inférieurs à ceux de ChatGPT. Enfin, le code source du LLM est open source, permettant à n'importe qui de les exploiter.

Comment les marchés financiers ont réagi à l'arrivée du modèle d'IA de la start-up chinoise ?

L'arrivée d'un tel modèle sur le marché a suscité les interrogations sur l'avenir de l'hégémonie américaine en matière d'intelligence artificielle. Avec des frais de développement et de fonctionnement plus faibles que les outils des entreprises basées aux États-Unis, DeepSeek a prouvé en quelque sorte qu'il était possible de concevoir des LLM performants en engageant un minimum de frais.

Les marchés boursiers du monde entier ont réagi à cette nouvelle, mais chacun à sa manière. Ainsi, les contrats à terme sur le Nasdaq 100 ont chuté de 3,2 % tandis que ceux sur le S&P 500 ont chuté de 1,9 %.

Plusieurs entreprises technologiques ont vu leur action chuter, à l'instar du fabricant néerlandais de puces électroniques ASML dont le titre à baisser de plus de 9 %. L'entreprise Nvidia, dont les puces H800 ont servi à entraîner le LLM de la start-up chinoise, a vu ses actions baisser d'un peu plus de 3 %.

À l’inverse, le marché financier chinois a réagi positivement au lancement de DeepSeek-V3. Globalement, les actions d'entreprises spécialisées dans l'IA et basées en Chine ont augmenté. Ainsi, Merit Interactive qui a déclaré avoir pleinement adopté le modèle de DeepSeek, a bénéficié de cette hausse du marché.

Source : Bloomberg

