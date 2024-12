Hong Kong : vers des réserves d’État en Bitcoin (BTC) ?

À Hong Kong, un législateur propose d’ajouter du Bitcoin (BTC) aux réserves de l’État. Cela serait un pas en avant considérable vers la cryptomonnaie. Mais un pas qui est envisagé par de plus en plus de pays du monde.

Du Bitcoin dans les réserves de Hong Kong ?

« Un pays, deux systèmes » : c’est la formule qui gouverne les relations entre Hong Kong et la Chine. Et c’est sur cette exception hong-kongaise que compte miser un législateur pro-Bitcoin.

Wu Jiexhuang, un membre du Conseil législatif de Hong Kong, estime en effet qu’il est temps de s’ouvrir progressivement au Bitcoin. Tout d’abord en intégrant la cryptomonnaie à des ETF spot, comme cela a été fait aux États-Unis.

Ensuite, le législateur estime qu’il serait approprié de constituer des réserves d’État en Bitcoin. Wu Jiexhuang pointe du doigt que c’est déjà le cas au Salvador, qui a fait du BTC une monnaie officielle. Et que cela sera peut-être bientôt le cas aux États-Unis, si l’on en croit les dires du président élu Donald Trump.

Ouvrir un compte sur N26, la banque crypto-friendly

Publicité - Investir comporte des risques ( en savoir plus

Les avantages de réserves en Bitcoin

Ici, comme ailleurs, le Bitcoin pourrait permettre de mitiger les risques et diversifier les réserves de devises de l’État, selon le législateur. Il pourrait aussi attirer de nouveaux investisseurs et de nouveaux talents. Wu Jiexhuang note par ailleurs un probable effet d’entraînement :

« Si des forces économiques majeures prennent l’initiative d’inclure le Bitcoin dans des réserves stratégiques, la valeur de Bitcoin sera plus stable, ce qui entraînera de plus en plus de pays à réduire leurs stocks d’actifs traditionnels. »

L’évocation de réserves en Bitcoin est courante ces derniers mois chez divers législateurs mondiaux. Mais elles ont un goût particulier à Hong Kong. La région administrative spéciale est en effet déjà considérée comme un havre en devenir pour les cryptomonnaies. Ses décisions sont par ailleurs largement interprétées comme un moyen pour la Chine de tester certaines ouvertures au secteur.

🌐 Pour aller plus loin – La Chine, prochain catalyseur de la hausse du Bitcoin ?

Derrière Hong Kong, il y a en effet la curiosité de plus en plus manifeste de la Chine. À ce stade, le pays détiendrait 190 000 BTC issus de diverses saisies dans le cadre d’affaires légales. Ce trésor inexploité représente au cours actuel près de 18 milliards de dollars. Il n’est donc pas à négliger et pourrait compter dans la géopolitique des prochaines années.

Cryptoast Academy : 75% de réduction avant le Black Friday pour fêter le bullrun

Publicité

Source : Wen Wei Po

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains liens présents dans cet article peuvent être affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit ou que vous vous inscrivez sur un site depuis cet article, notre partenaire nous reverse une commission.

Les investissements dans les crypto-monnaies sont risqués. Il n’existe pas de rendement élevé garanti, un produit présentant un potentiel de rendement élevé implique un risque élevé. Cette prise de risque doit être en adéquation avec votre projet, votre horizon de placement et votre capacité à perdre une partie de cette épargne. N’investissez pas si vous n’êtes pas prêt à perdre tout ou partie de votre capital