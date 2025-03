Worldcoin : Avec Visa, Sam Altman veut-il imposer sa super-app au monde ?

Sam Altman et Elon Musk sont en compétition sur de nombreux points. Intelligence artificielle, cote de popularité, etc. Et surtout, course à la super-app, ce mélange de services bancaires, réseau social et messagerie, comme WeChat en Chine. Si Elon Musk a acheté Twitter pour mener à bien son projet, Sam Altman construit discrètement son app, sobrement baptisée World. Comment exactement ?

Copié https://cryptoast.fr/feed/ Copié https://cryptoast.fr/worldcoin-visa-sam-altman-imposer-super-app-monde/