Les prix des métaux précieux continuent de s'envoler – Récap crypto de la nuit du 28 au 29 janvier 2026

La Réserve fédérale maintient ses taux et la dette américaine atteint un nouveau sommet. Pendant ce temps, les États-Unis, la Russie et la SEC multiplient les annonces clés autour des cryptomonnaies et de la régulation.

Les métaux précieux s’envolent

L’or a atteint 5 600 dollars l’once et l’argent s’est établi à 118,7 dollars, confirmant les tensions sur les marchés des matières premières et l’intérêt croissant des investisseurs pour les actifs refuges.

👉 Retrouvrez notre guide pour investir dans l'argent facilement

La Fed maintient ses taux et s’inquiète de la dette

Jerome Powell, président de la Réserve fédérale, a confirmé le maintien des taux directeurs inchangés tout en soulignant que la dette nationale américaine atteignait désormais 38 500 milliards de dollars, un niveau qu'il a jugé « non soutenable ». La Fed observe une croissance renforcée et une inflation conforme aux attentes. Powell a également insisté sur l’indépendance politique de la Réserve fédérale et minimisé l’impact de la récente hausse du prix de l’or. Par ailleurs, il a qualifié l’affaire Cook devant la Cour suprême de la plus importante de l’histoire de la Fed.

La Maison Blanche rouvre le débat réglementaire crypto

Selon Reuters, la Maison Blanche réunira lundi les dirigeants du secteur bancaire et de l’industrie crypto pour discuter du projet de loi sur les cryptomonnaies actuellement bloqué au Sénat. Cette réunion intervient dans un contexte marqué par les tensions économiques et politiques aux États-Unis, la faiblesse du dollar et la menace d’un nouveau shutdown fédéral.

La SEC précise le cadre des titres tokenisés

La SEC a publié de nouvelles directives encadrant l’application des lois fédérales sur les valeurs mobilières aux titres tokenisés. L’institution distingue les modèles émis directement par l’émetteur de ceux gérés par des tiers. Plume Network a d’ailleurs été enregistré comme agent de transfert, confirmant la montée en puissance réglementaire de ces instruments financiers numériques.

La Russie prépare sa régulation crypto

Selon un rapport, la Russie mettra en place en juillet un cadre réglementaire autorisant la participation des particuliers au marché des cryptomonnaies. Cette réforme s’inscrit dans un mouvement plus large de structuration du secteur régional, notamment avec la Biélorussie qui officialise ses cryptobanques.

Meta dépasse les attentes financières

Meta a publié un bénéfice par action de 8,88 dollars au quatrième trimestre, contre 8,02 dollars un an plus tôt. Son chiffre d’affaires de 59,89 milliards dépasse les estimations du marché. L’entreprise vise entre 53,5 et 56,5 milliards pour le premier trimestre, alors qu’elle réoriente sa stratégie après les pertes importantes de Reality Labs et la réduction du budget Metaverse.

Acheter l'action Meta en 5 minutes avec eToro

Publicité – 61 % des comptes d'investisseurs particuliers perdent de l'argent lorsqu'ils tradent des CFD avec ce fournisseur. Vous devez vous demander si vous pouvez vous permettre de prendre le risque élevé de perdre votre argent. Vous ne perdrez jamais plus que le montant investi sur chaque position

Coinbase soutient le programme TrumpAccounts

Brian Armstrong, PDG de Coinbase, a annoncé l’adhésion de l’entreprise au programme TrumpAccounts, prévoyant une contribution équivalente à 1 000 dollars pour les enfants éligibles de ses employés. Il a ajouté espérer pouvoir verser ces contributions en Bitcoin, dans un contexte où l’adoption institutionnelle du BTC continue de croître.

Strive renforce sa trésorerie en Bitcoin

Strive a ajouté 334 BTC à ses avoirs, portant son total à 13 132 BTC, soit environ 1,17 milliard de dollars. L’entreprise devient ainsi le dixième plus grand détenteur corporatif de Bitcoin, devant CleanSpark, confirmant la dynamique d’accumulation parmi les sociétés cotées.

👉 Consultez la liste des Bitcoin Treasury Companies : ces entreprises cotées qui accumulent des BTC

OpenAI s’allie à Worldcoin pour l’identité numérique

Selon Forbes, OpenAI travaille sur un réseau social et envisage d’utiliser les Orbs de Worldcoin, conçues par Sam Altman, pour vérifier l’identité de ses utilisateurs. Cette initiative intervient alors que Worldcoin fait face à des litiges réglementaires dans plusieurs pays, notamment l’Espagne, le Kenya et l’Indonésie.

Tesla investit dans xAI

Tesla prévoit d’investir 2 milliards de dollars dans xAI, la société d’intelligence artificielle d’Elon Musk. Cet investissement marque un nouveau rapprochement entre xAI et Kalshi dans le domaine des marchés prédictifs, illustrant la convergence croissante entre IA et finance.

Suivez les actualités crypto en temps réel sur notre groupe Telegram

Publicité

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.