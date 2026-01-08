Où acheter de l'argent en ligne en 2026 ?

Vous souhaitez acheter de l'argent en ligne ? De nombreuses options sont disponibles, mais il faut bien connaître les frais et les conditions associés avant de se lancer. Découvrez 5 plateformes avec lesquelles vous pouvez investir dans l'argent simplement.

Quelles sont les meilleurs options pour investir dans l'argent ?

Que ce soit sous forme de pièces, de lingots, ou via des solutions en ligne comme les CFD et les produits dérivés, il n'a jamais été aussi simple d'acheter argent sur Internet.

Pour vous aider, voici notre top 5 des meilleures plateformes où acheter de l'argent en ligne pour sécuriser et diversifier votre patrimoine 👇

Voici plus d'informations sur chaque option disponible pour acheter de l'argent en ligne 👇

eToro : le broker grand public pour s'exposer au prix de l'argent

La plateforme eToro permet de s'exposer au prix de l'argent via un instrument « SILVER ». L'exposition se fait via un CFD (contrat sur la différence) qui réplique le prix réel de l'argent.

Concrètement, vous ne détenez pas de métal : vous spéculez sur la variation de son prix (à la hausse, et généralement aussi à la baisse selon le type de position).

Cette simplicité s'accompagne de quelques frais à connaître comme le spread, les frais overnight si la position reste ouvert d'un jour à l'autre et les frais de conversion USD/EUR d'eToro.

Acheter de l'argent via eToro est donc pertinent si votre objectif est de trader l'argent sur le court terme sans logistique liée au stockage du métal.

GOLD AVENUE : la référence pour acheter de l'argent physique en ligne

Si votre objectif est d'acheter de l'argent sous forme tangible (pièces ou lingots), GOLD AVENUE est l'une des options les plus intéressantes.

En dépit de son nom, GOLD AVENUE ne vend pas uniquement de l'or, elle dispose même d'un catalogue très fournit de pièces de collections et de lingots en argent.

Puisqu'il est considéré comme un bien industriel, l'argent physique est soumis à une TVA de 20 % à l'achat. Pour échapper à ce surcoût, GOLD AVENUE permet d'investir dans l'argent sans TVA dans un cadre spécifique (lié au mode de stockage/gestion), ce qui peut améliorer l'efficacité du placement à condition d'accepter les règles de fonctionnement (notamment stockage en Suisse, accès aux coffres non ouvert au public, etc.).

Côté frais de stockage, la grille de GOLD AVENUE est simple et particulièrement avantageuse par rapport au reste du marché :

Gratuit (assurance incluse) jusqu'à 10 000 CHF de valeur stockée ;

8 CHF/mois entre 10 000 et 100 000 CHF ;

Au-delà, 0,5 %/an.

Achetez de l'argent en toute simplicité avec GOLD Avenue

XTB : un broker orienté trading pour spéculer sur l'argent

Comme avec eToro, XTB permet d'investir sur l'argent via un CFD ce qui convient aux profils orienté trading. Il faudra également prendre en compte un spread et des frais overnight, même si XTB se destine plutôt aux traders qui conservent une position sur le très court terme.

Ainsi, si vous cherchez à vous exposez à l'argent avec une logique de trading, XTB est souvent retenue pour la performance de ses outils.

S'exposer au cours de l'argent avec le courtier XTB

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital ( en savoir plus

Bitpanda : investir dans l'argent adossé à du métal stocké en Suisse

Bitpanda propose une approche hybride : vous achetez une exposition à de l'argent physiquement adossé et stocké en Suisse.

L'avantage principal, c'est le stockage en zone franche (duty-free) en Suisse, ce qui signifie que la TVA n'est pas appliquée. De plus, Bitpanda ne facture aucuns frais pour le stockage de l'argent, quel que soit le montant.

Il faudra toutefois prendre en compte des frais plus élevés que la moyenne : 2,5 % à l'achat et 2 % à la vente.

Acheter de l'argent physique avec Bitpanda

Trade Republic : s'exposer à l'argent via divers produits

Trade Republic propose surtout une exposition à l'argent via plusieurs produits dérivés (turbos, certificats, warrants).

Avant l'achat, la plateforme explique le fonctionnement général de chacun de ces intruments (droit d'acheter/vendre à un prix donné avant échéance pour les warrants, mécanismes spécifiques pour les turbos, etc.).

Côté tarification, Trade Republic indique 1 € de frais par transaction, auxquels s'ajoutent les spreads et les coûts propres au produit/émetteur.

Bien que Trade Republic soit un broker, il ne s'agit pas d'un CFD classique (donc pas de frais overnight), mais de produits dérivés avec leurs propres coûts/risques à bien connaître.

Exposez-vous au cours de l'argent avec Trade Republic

Pourquoi investir dans l'argent ?

L'argent est un métal précieux qui coche plusieurs cases intéressantes pour un investisseur : accessibilité, diversification et rôle potentiel de protection en période d'incertitude.

Il faut toutefois garder en tête que son cours est bien plus volatil que celui de l'or, ce qui impose une approche plus disciplinée (horizon de temps, taille de position, gestion du risque).

Un métal précieux plus accessible que l'or

Le premier avantage, c'est le ticket d'entrée. À budget équivalent, acheter de l'argent permet souvent d'acquérir une quantité de métal plus importante que l'or.

Pour les investisseurs qui veulent se constituer une exposition aux métaux précieux progressivement, c'est un point déterminant : il est possible de lisser ses achats et se positionner sans mobiliser un capital trop élevé.

Un levier de diversification

L'argent réagit différemment des actions ou des obligations, ce qui peut améliorer la résilience d'un portefeuille. En contrepartie, il est souvent plus volatil: ses phases de hausse peuvent être rapides, mais ses replis aussi.

Investir dans l'argent sert donc surtout à diversifier et à capter un profil rendement/risque distinct, à condition d'accepter la volatilité.

Une double demande : investissement et usages industriels

L'argent n'est pas uniquement un actif patrimonial. Il est aussi une matière première utilisée dans de nombreux secteurs (électronique, technologies, énergie, etc.).

Cette demande industrielle continue soutient l'intérêt à long terme, mais elle rend également l'argent plus sensible aux cycles économiques. C'est précisément ce mélange valeur refuge et métal industriel qui fait de l'argent un actif à part.

Une réserve de valeur en période de turbulences

Quand l'inflation remonte ou que la confiance dans les marchés se dégrade, les investisseurs se tournent souvent vers les métaux précieux. L'argent peut jouer ce rôle de réserve de valeur, bien que l'or reste le maître incontesté des actifs de cette catégorie.

Quelle forme d'argent acheter ?

Avant d'acheter argent, il faut choisir la forme d'exposition la plus adaptée à votre objectif. Entre le physique (pièces/lingots), les CFD et des solutions adossées à du métal comme chez Bitpanda, les contraintes et les risques en sont pas les mêmes.

Acheter de l'argent physique : pièces et lingots

C'est l'approche la plus patrimoniale car vous détenez (ou faites stocker) réellement le métal.

Les pièces d'argent

Liquidité et reconnaissance : certaines pièces sont très faciles à revendre car elles sont standardisées et reconnues.

: certaines pièces sont très faciles à revendre car elles sont standardisées et reconnues. Investissement progressif : formats compacts (souvent 1 once) qui permettent d'investir dans l'argent à partir de quelques dizaines d'euros.

: formats compacts (souvent 1 once) qui permettent d'investir dans l'argent à partir de quelques dizaines d'euros. Prime plus élevée : la pièce d'argent peut intégrer une prime (fabrication, distribution, parfois dimension collection) supérieure à un lingot.

Pièce d'argent de 22,2 grammes disponible sur GOLD AVENUE (Unesco Notre Dame)

Les lingots d'argent

Efficaces pour accumuler : si votre priorité est d'obtenir le plus de métal possible à budget donné, le lingot est souvent l'option la plus pertinente.

Surcoût à l'achat généralement plus faible : à poids équivalent, les lingots affichent souvent un supplément moindre que les pièces.

: à poids équivalent, les lingots affichent souvent un supplément moindre que les pièces. Formats variés : du petit lingotin de 30 grammes à celui de 1 kilo, ce qui permet d'adapter à votre capacité de stockage et à votre stratégie de revente.

Différentes lingots de 1 kilo disponible sur GOLD AVENUE

Toutefois, l'argent physique implique un vrai sujet de stockage (coffre, banque, stockage professionnel), et, selon votre pays et le mode d'achat/livraison, un impact fiscal (TVA) qui peut fortement peser sur la rentabilité.

Achetez de l'argent en toute simplicité avec GOLD Avenue

Investir dans l'argent via des CFD

Les CFD (contrats sur la différence) permettent de s'exposer au prix de l'argent sans posséder le métal. Vous achetez une exposition financière qui suit le cours de l'argent, généralement avec la possibilité de se positionner aussi à la baisse (short).

C'est une solution souvent choisie pour trader le cours de l'argent à court et moyen terme, profiter de mouvements rapides et éviter la logistique lié à l'achat d'argent physique.

En contrepartie de ces avantages, investir dans l'argent via des CFD implique des frais overnight si la position est conservée plusieurs jours, lesquels peuvent vite chiffrer.

La version numérique adossée à du métal physique

C'est une approche intermédiaire : vous achetez une exposition à de l'argent physiquement adossé, généralement stocké pour vous dans des infrastructures sécurisées (sans que vous ayez à gérer vous-même un coffre).

L'intérêt principal, c'est la simplicité : vous pouvez investir dans l'argent en quelques clics tout en étant exposé à du véritable métal détenu en réserve.

C'est une option pertinente pour ceux qui veulent une exposition proche de l'argent physique, mais sans gérer la conservation, et qui acceptent des frais potentiellement plus élevés en échange de la simplicité.

Il faut cependant bien prendre en compte les frais associés au stockage et les modalités de retrait/livraison lorsque cela est possible. Le cadre fiscal peut également varier selon la structure et l pays de stockage.

👉 Retrouvez aussi notre guide pour acheter de l'or en ligne

