Après avoir annoncé sa présence à un meeting de Donald Trump, il parie sur son absence - Une enquête est ouverte

Les plateformes de marchés prédictifs seraient-elles en train de se transformer en simples machines à cash pour les détenteurs d’informations stratégiques ou les adeptes de paris truqués ? Pas si sûr, compte tenu de la récente enquête ouverte contre le sulfureux Georges Santos, ancien député exclu des républicains suite à une affaire d’usurpation d’identité.

Georges Santos annonce sa présence à un discours officiel de Donald Trump

Alors que la plateforme Polymarket se retrouve dans la tourmente pour la gestion jugée problématique de la validation de ses paris et une procédure de résolution des litiges contrôlée par quelques baleines, c'est désormais au tour de sa concurrente Kalshi de faire parler d'elle aux États-Unis.

En cause, une affaire de pari truqué exposée par la radio publique nationale (NPR), impliquant l'ancien membre du Congrès déchu, Georges Santos, suite à son exclusion des républicains en 2024 pour avoir menti... sur presque toutes ses informations personnelles, tout en détournant dans le même temps l'argent de ses donateurs.

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Un profil très particulier qui se retrouve cette fois aux prises avec la plateforme Kalshi et la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), chargée de réglementer les marchés prédictifs aux États-Unis, suite à une possible manipulation en lien à un pari ouvert sur le fait de savoir quelles personnalités politiques allaient être présentes au discours sur l'état de l'Union du président Donald Trump devant le Congrès, organisé en février dernier.

Qui sera présent au discours sur l'état de l'Union du président Donald Trump ?

En effet, Georges Santos a publiquement annoncé sa présence à cet événement dans une vidéo publiée sur le réseau X, quelques jours avant sa date officielle, en précisant très clairement : « je serai présent pour l'état de l'Union dans la galerie, les gars ».

Le problème ? Il ne se présentera finalement pas le jour J.

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Une absence qui va lui rapporter gros

Une absence considérée comme un détail pour la plupart des gens. Mais la possibilité d'empocher plusieurs dizaines de milliers de dollars pour Georges Santos, qui n'avait pas manqué de bien penser à parier sur son absence, selon plusieurs sources anonymes mentionnées par la radio publique nationale.

Suite à la découverte de cette suspicion de fraude, la plateforme Kalshi a aussitôt déclenché une procédure d'alerte, incluant la suspension immédiate du compte impliqué et le renvoi de l'affaire auprès de la CFTC et du ministère de la Justice pour un examen plus approfondi.

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Au moment d'écrire ces lignes, ni la plateforme Kalshi ni la CFTC n'ont souhaité commenter cette affaire, alors que Georges Santos s'est déclaré surpris de cette procédure à son encontre, en expliquant qu'il allait contacter la cofondatrice de Kalshi, Luana Lopes Lara, qui devrait lui donner plus de détails en tant que « compatriote brésilienne ».

Une affaire à suivre...

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Source : NPR

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