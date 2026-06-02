Le succès rencontré par la plateforme de marchés prédictifs Polymarket est à l’origine de nombreuses procédures de réclamation au sujet de la validation de ses paris, comme dans le récent cas de la vente de BTC effectuée par Strategy. Le problème ? 9 baleines auraient pris le contrôle de la « résolution » de ces conflits…

Une validation contestée sur la vente de Bitcoin par Strategy

Le succès des plateformes de marché prédictifs est à la hauteur des nombreuses affaires de délits d'initiés qui entachent leur développement, au point de se demander qui peut encore aller y placer de l'argent sans avoir au minimum des informations confidentielles à rentabiliser.

Et que dire de la procédure de validation qui permet de clôturer une position, parfois sujette à caution car elle ne respecte pas le contrat initialement déterminé ? Une situation récemment mise en lumière au sujet d'un pari ouvert sur le fait que la Bitcoin Treasury leader du secteur, Strategy, finirait par vendre une partie de ses BTC.

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En effet, un trader répondant au pseudonyme de willo2 sur le réseau X explique avoir été « escroqué de 500 000 dollars par Polymarket » après avoir détenu la plus importante position sur le « Yes », dans le cadre d'un pari indiquant la date du 31 mai.

Le problème ? Alors que certains indices on-chain laissaient penser qu'une vente avait eu lieu à cette date, plusieurs utilisateurs indiquent qu'une note de clarification aurait visiblement fait son apparition a posteriori pour définir le dépôt officiel du formulaire 8-K auprès de la SEC, effectué le 1er juin, comme la date de résolution de ce pari... du coup considéré comme hors délais.

Détail de l'opération mentionnée par willo2

Pendant ce temps, le marché a continué à fonctionner, et willo2 - comme de nombreux autres parieurs - a alors décidé de tout miser sur le « Yes », suite à la confirmation de la vente... et alors qu'aucune mention ne précisait encore le changement de règle.

C'est à ce moment que ça devient louche - Polymarket a SPÉCIFIQUEMENT ATTENDU que le 8K soit déposé pour résoudre le marché. Leurs « pros » pouvaient ainsi réaliser des gains à six chiffres aux dépens de ceux qui pariaient sur un résultat confirmé, puis ils pouvaient ajouter une nouvelle règle et arnaquer tous les nouveaux venus. willo2

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Des baleines qui contrôlent la résolution des conflits

Dans ce genre de cas, les parieurs de Polymarket peuvent déposer une réclamation auprès du service dédié. Une procédure en apparence très utile qui cache pourtant également un mode de fonctionnement douteux, basé sur la détention de tokens UMA.

En effet, cette logique de décentralisation apparente serait devenue le théâtre d'une véritable prise de contrôle initiée par 9 baleines détenant une quantité très importante de ce token... et du coup un pouvoir de décision problématique sur la résolution des litiges en cours sur Polymarket, et les milliards de dollars associés.

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Part des votes UMA exprimés par chaque groupe, de mars 2023 à avril 2026

Selon les données de Bloomberg, ce mécanisme de résolution aurait traité près de 2 000 dossiers de contestation au cours de l'année écoulée. Le problème ? Les 9 plus gros portefeuilles représentent la moitié de tous les tokens UMA impliqués au cours des 3 dernières années, avec des votes convergents qui orientent souvent la délibération finale.

De quoi alerter de nombreux utilisateurs de la plateforme Polymarket, comme le directeur juridique de la start-up Elastics spécialisée dans les marchés prédictifs, Jan Czarnocki, qui explique comment « aucun investisseur sérieux ne va investir dans ce secteur tant qu'il n'y aura pas de transparence au sujet des critères de résolution », alors qu'il a lui-même perdu de l'argent dans un litige de ce type.

Le fondateur de Polymarket en personne, Shayne Coplan, aurait reconnu les lacunes de ce processus, alors qu'un porte-parole de l'entreprise affirmait il y a peu que la société « s'engage à établir une norme pour la résolution des conflits »... que ses utilisateurs attendent toujours.

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Sources : willo2, Bloomberg

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