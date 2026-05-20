Parier sur une date d’introduction en bourse ? C’est bientôt possible avec le partenariat Nasdaq x Polymarket

La plateforme Polymarket annonce la mise en place d’une nouvelle forme de marché prédictif basée sur les entreprises non cotées en bourse, en partenariat avec le géant du secteur Nasdaq Private Market. Une offre qui pourrait concerner les performances, les évaluations et les dates d'introduction en bourse de ces entreprises.

Polymarket annonce « un partenariat exclusif avec Nasdaq Private Market »

L'intérêt des géants du secteur boursier traditionnel pour les marchés prédictifs continue de s'intensifier, notamment depuis que la bourse de New York (NYSE) a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars dans la plateforme Polymarket en octobre dernier, pour le moment équivalent à 600 millions de dollars aux dernières nouvelles.

De quoi motiver le Nasdaq à entrer également dans cette course, en annonçant la mise en place d'un marché prédictif de type « paris binaires » sur le Nasdaq 100 en mars dernier. Une première étape qui en annonçait visiblement d'autres, puisqu'une récente publication de Polymarket sur le réseau X indique « un partenariat exclusif avec Nasdaq Private Market » pour se lancer sur le marché des entreprises non cotées en bourse.

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Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat exclusif avec Nasdaq Private Market. Les traders particuliers peuvent désormais accéder aux sociétés non cotées en bourse, l'une des classes d'actifs historiquement les plus rentables, exclusivement via Polymarket. Polymarket

En effet, le Nasdaq Private Market s'impose comme un acteur de premier plan sur le marché secondaire des entreprises « privées » qui n'ont pas encore réalisé d'introduction en bourse, en permettant à leurs membres ou aux investisseurs d’acheter et de vendre des parts avant leur IPO.

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Dans les faits, cette offre va permettre aux parieurs de Polymarket de se positionner sur des options liées aux résultats de ces entreprises pré-IPO, comme par exemple l'évolution de leur valorisation, le montant de leurs levées de fonds, le prix de leurs actions sur le marché secondaire et même le calendrier de leur introduction en bourse.

Une innovation importante pour les traders actifs sur les marchés pré-IPO et boursiers, puisque ces informations indispensables sont souvent difficiles à obtenir et à vérifier lorsqu'elles concernent des entreprises non cotées en bourse.

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De quoi attirer dans le même temps des investisseurs institutionnels de moins en moins réticents à s'inscrire sur les marchés prédictifs, alors que 80 % de l'activité de ces plateformes repose encore entre les mains de traders particuliers, selon un rapport de Bitget Wallet et Polymarket publié en avril.

Une activité qui permet à la plateforme Polymarket de s'inscrire toujours plus dans la finance traditionnelle, au point d'inquiéter certains observateurs qui y voient une concurrence de plus en plus importante avec Hyperliquid, qui tente pour sa part une percée sur les marchés prédictifs avec le récent lancement d'un « Polymarket killer ».

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Source : Polymarket

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