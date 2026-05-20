Parier sur une date d’introduction en bourse ? C’est bientôt possible avec le partenariat Nasdaq x Polymarket

La plateforme Polymarket annonce la mise en place d’une nouvelle forme de marché prédictif basée sur les entreprises non cotées en bourse, en partenariat avec le géant du secteur Nasdaq Private Market. Une offre qui pourrait concerner les performances, les évaluations et les dates d'introduction en bourse de ces entreprises.

le 20 mai 2026 à 8:00.

2 minutes de lecture

author image

Hugh Bernard

Parier sur une date d’introduction en bourse ? C’est bientôt possible avec le partenariat Nasdaq x Polymarket

Polymarket annonce « un partenariat exclusif avec Nasdaq Private Market »

L'intérêt des géants du secteur boursier traditionnel pour les marchés prédictifs continue de s'intensifier, notamment depuis que la bourse de New York (NYSE) a annoncé un investissement de 2 milliards de dollars dans la plateforme Polymarket en octobre dernier, pour le moment équivalent à 600 millions de dollars aux dernières nouvelles.

De quoi motiver le Nasdaq à entrer également dans cette course, en annonçant la mise en place d'un marché prédictif de type « paris binaires » sur le Nasdaq 100 en mars dernier. Une première étape qui en annonçait visiblement d'autres, puisqu'une récente publication de Polymarket sur le réseau X indique « un partenariat exclusif avec Nasdaq Private Market » pour se lancer sur le marché des entreprises non cotées en bourse.

🧑‍🏫 Pour approfondir - Tout savoir sur les marchés de prédiction

blockquote icon

Nous sommes ravis d'annoncer notre partenariat exclusif avec Nasdaq Private Market. Les traders particuliers peuvent désormais accéder aux sociétés non cotées en bourse, l'une des classes d'actifs historiquement les plus rentables, exclusivement via Polymarket.

Polymarket

En effet, le Nasdaq Private Market s'impose comme un acteur de premier plan sur le marché secondaire des entreprises « privées » qui n'ont pas encore réalisé d'introduction en bourse, en permettant à leurs membres ou aux investisseurs d’acheter et de vendre des parts avant leur IPO.

Commandez en quelques minutes la carte crypto de Bybit EU

Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Un accès direct à des données boursières de premier plan

Dans les faits, cette offre va permettre aux parieurs de Polymarket de se positionner sur des options liées aux résultats de ces entreprises pré-IPO, comme par exemple l'évolution de leur valorisation, le montant de leurs levées de fonds, le prix de leurs actions sur le marché secondaire et même le calendrier de leur introduction en bourse.

Une innovation importante pour les traders actifs sur les marchés pré-IPO et boursiers, puisque ces informations indispensables sont souvent difficiles à obtenir et à vérifier lorsqu'elles concernent des entreprises non cotées en bourse.

📰 Le cours de l'action pré-IPO d'Anthropic s'effondre de plus de 30 % - Que se passe-t-il ?

De quoi attirer dans le même temps des investisseurs institutionnels de moins en moins réticents à s'inscrire sur les marchés prédictifs, alors que 80 % de l'activité de ces plateformes repose encore entre les mains de traders particuliers, selon un rapport de Bitget Wallet et Polymarket publié en avril.

Une activité qui permet à la plateforme Polymarket de s'inscrire toujours plus dans la finance traditionnelle, au point d'inquiéter certains observateurs qui y voient une concurrence de plus en plus importante avec Hyperliquid, qui tente pour sa part une percée sur les marchés prédictifs avec le récent lancement d'un « Polymarket killer ».

De quoi motiver le Nasdaq à s'inscrire sur la liste de ceux qui veulent imposer une réglementation plus stricte à Hyperliquid ?

30 $ offerts pour un dépôt de 100 $ sur Bybit EU
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : Polymarket

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Passionné par les cryptomonnaies et le principe de décentralisation depuis de nombreuses années, je souhaite partager cette expérience avec le plus grand nombre. Je m'attache également à décrypter les enjeux associés à l'évolution de cet écosystème au sein de la finance traditionnelle.

Hugh Bernard

863 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur nasdaq

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Faut-il acheter l'action SpaceX (SPCX) ?

Faut-il acheter l'action SpaceX (SPCX) ?

 Bitcoin : voici les perspectives techniques à court terme – L'analyse de Vincent Ganne

Bitcoin : voici les perspectives techniques à court terme – L'analyse de Vincent Ganne

 En sommeil depuis 2015, ce portefeuille Ethereum vient de transférer 790 ETH et fait + 729 408 %

En sommeil depuis 2015, ce portefeuille Ethereum vient de transférer 790 ETH et fait + 729 408 %

 Harvard abandonne Ethereum et réduit fortement son exposition au Bitcoin

Harvard abandonne Ethereum et réduit fortement son exposition au Bitcoin