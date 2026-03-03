Le Nasdaq souhaite proposer un marché prédictif de « paris binaires » sur le Nasdaq 100

Le développement des marchés prédictifs semble tout particulièrement intéresser les places boursières américaines, désireuses de les intégrer sous la forme d’une option de trading simplifiée, de type Yes/No. Des « paris binaires » que le Nasdaq ambitionne d’appliquer à son indice Nasdaq 100, suite à une demande officielle déposée auprès de la SEC.

Le Nasdaq veut proposer des options de trading de type marché prédictif

Le développement accéléré des marchés prédictifs brouille les frontières jusque-là assez claires entre investissement financier et pari sportif, au point d'avoir récemment poussé l'Autorité nationale des jeux (ANJ) française à alerter sur les risques que ces « sites illégaux peuvent présenter pour leurs utilisateurs ».

Une ambiance tout à fait différente du côté des États-Unis, alors que la Réserve fédérale (Fed) se demande si elle ne pourrait pas les utiliser pour assurer ses prévisions économiques. Dans le même temps, le Chicago Board Exchange (Cboe) s'interroge depuis début février sur la mise en place d'un système d'options en capacité de reproduire les offres des plateformes Polymarket et Kalshi.

Une volonté visiblement inspirante pour la concurrence, puisque le Nasdaq vient également de se lancer dans cette course en déposant une demande officielle auprès de la SEC pour autoriser la cotation d’options présentées comme des « paris binaires » sur ses indices Nasdaq 100 et E-mini Nasdaq 100.

En effet, le but de ce nouveau produit financier se résume à pouvoir placer des paris sur l'évolution des indices mentionnés ci-dessus, en se basant sur un système de choix simplifié de type Oui/Non. Nom de code : Outcome-Related Options (ORO).

ORO : des options à montant fixe liées aux résultats

Selon les termes de la demande d'approbation déposée auprès de la SEC, « les ORO permettront aux investisseurs de négocier des options qui versent un montant fixe à l’échéance sur un marché réglementé, tout en bénéficiant des avantages d’un cadre centralisé pour la découverte des prix ».

Dans les faits, ces options - dont le prix devrait osciller entre 1 centime et 1 dollar - impliquent un paiement fixe à l'échéance si les conditions déterminées dans le contrat se réalisent, c'est-à-dire dans le cas présent une hausse ou une baisse de l'indice, soit une expiration sans valeur.

Une version largement simplifiée par rapport aux options traditionnelles, dont les rendements varient en fonction de l'importance des fluctuations de prix enregistrées. Toutefois, ces « paris binaires » relèvent de l'autorité de la SEC, alors que les marchés prédictifs sont réglementés par la CFTC, car ils proposent « des contrats événementiels liés à des résultats réels ».

Avec cette demande effectuée auprès de la SEC, le Nasdaq s'inscrit dans une volonté d'intégration des marchés prédictifs également mise en place depuis la fin de l'année dernière par des plateformes américaines comme Coinbase et Gemini. Le véritable enjeux va consister à essayer d'endiguer la montée en puissance des délits d'initié qui prolifèrent dans le secteur.

Sources : Nasdaq

