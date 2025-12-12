La CFTC allège la charge réglementaire pour les plateformes de paris prédictifs

Les plateformes de paris prédictifs bénéficieront d'une certaine souplesse réglementaire aux États-Unis. Une décision de la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) clarifie en effet leur amplitude d'action.

La CFTC clémente avec les plateformes de paris prédictifs

Les sites de paris prédictifs explosent ces derniers temps aux États-Unis, et la CFTC compte les laisser se développer sans les surveiller de trop près. C'est en tout cas ce qui ressort de lettres de non-intervention (no action) envoyées aux entreprises concernées cette semaine.

Concrètement, la CFTC a prévenu que les plateformes de marchés prédictifs ne seraient pas forcées à respecter certaines obligations de tenues de registres, à condition de satisfaire d'autres exigences. Les lettres ont été envoyées à Polymarket, PredictIt, Gemini et LedgerX/MIAX.

Les conditions, ce sont que les opérateurs doivent veiller à ce que leurs contrats soient toujours entièrement garantis et ne pas verser de compensations issues d'un autre lieux que leur plateforme. Ils doivent par ailleurs publier les données liées aux contrats swap directement après leur exécution.

Une fois que ces conditions sont remplies, les plateformes ne sont pas tenues de se soumettre à la lettre aux exigences de conservation des données liées aux swaps qui ont lieu sur la plateforme.

Accompagner le lancement de plateformes locales

Alors que Polymarket s'était à une époque retirée du marché américain, c'est désormais plutôt la tendance inverse qui s'opère. Les plateformes de paris prédictifs explosent et de nouvelles sont lancées chaque semaine. Hier, on apprenait par exemple que Gemini proposerait à son tour son prediction market.

Les volumes notionaux (tous actifs confondus) sur les plateformes de paris prédictifs s'approchent désormais des 4 milliards de dollars, avec des utilisateurs de plus en plus nombreux sur Polymarket, Opinion, Kalshi et les autres :

Les volumes récents sur les plateformes de paris prédictifs

🌐 Dans l'actu - Parier sur la guerre comme dans un jeu vidéo : les marchés prédictifs vont-ils trop loin ?

Si le secteur explose aux États-Unis, ce n'est pas le cas partout. En Europe (et en France en particulier), les plateformes de paris prédictifs sont considérées d'un œil méfiant, avec un cadre réglementaire qui reste à ce stade assez flou. Leur démocratisation réelle passera donc probablement par de nouveaux cadres plus explicites.

Source : CFTC

