Alors que l'outil Polyglobe permet de parier sur tous les marchés prédictifs géopolitiques de Polymarkets depuis une carte, ceux sur la guerre interrogent. De telles fonctionnalités sont-elles morales ?

le 12 décembre 2025 à 9:00.

Vincent Maire

Parier sur la guerre depuis une carte comme dans un jeu vidéo : les marchés prédictifs vont-ils trop loin ?

Polyglobe permet de parier sur les conflits du monde à travers une carte interactive

Parmi les grandes tendances de 2025, les marchés prédictifs occupent une place de choix en permettant de parier sur tout et n'importe quoi. N'importe quoi, c'est précisément ce dont il est question, avec une certaine catégorie de paris mise en évidence ce derniers jours par Numerama.

En effet, Pentagon Pizza Watch a développé Polyglobe, un globe virtuel interactif affichant tous les paris géopolitiques à travers le monde disponibles sur Polymarket.

Théoriquement, la fonctionnalité peut être particulièrement intéressante, offrant ainsi une vision géographique instantanée sur des marchés prédictifs tels que « Est-ce que Anaïs Belouassa-Cherifi va gagner l'élection municipale de Lyon en 2026 » ou bien « Aucun changement dans les taux d'intérêt de la Banque d'Angleterre avant la réunion de février 2026 ? ».

🔎 Qu'est-ce qu'un marché prédictif décentralisé ?

Le revers de la médaille, c'est que cet outil permet également de visualiser bon nombre de conflits armés à travers le monde, donnant ainsi des airs de jeux de stratégie à des guerres bien réelles, comme celle en Ukraine :

Aperçu de paris liés à la guerre en Ukraine sur Polymarket

Aperçu de paris liés à la guerre en Ukraine sur Polymarket

 

Dans l'exemple ci-dessus, chaque point bleu correspond ainsi à un marché prédictif tel que « La Russie va-t-elle capturer Lyman en 2025 ? » ou bien « La Russie va-t-elle entrer dans Toretske avant le 31 décembre ?». Ici, il est question de l'Ukraine, mais des paris similaires peuvent être trouvés pour nombre de conflits, notamment au Moyen-Orient.

Dès lors, plusieurs problématiques peuvent ainsi être soulignées. Serait-ce de bon ton d'interdire de tels paris alors que des vies humaines sont en jeu ? Dans un monde décentralisé et résistant à la censure, une telle idée serait contre-productive, mais le fait que des utilisateurs lancent et utilisent des marchés prédictifs comme ceux-ci pose de sérieuses questions morales.

Par ailleurs, si quelqu'un doit être blâmé, à qui la faute ? Par exemple, l'outil Polyglobe de Pentagon Pizza Watch ne fait que mettre sur une carte des paris disponibles sur Polymarket. Alors que Polymarket ne permet pas de créer soi-même ses propres marchés, ces derniers étant en réalité ajoutés par l'équipe en conséquence d'une demande suffisante sur X ou sur Discord.

Dans les faits, Polyglobe est déjà live depuis le mois de septembre et les paris douteux mis en évidence dans cet article ne sont pas nouveaux non plus. Néanmoins, ils montrent les dérives auxquelles peuvent se laisser aller certains acteurs lorsqu'il est question de faire de l'argent.

Source : Polyglobe

Depuis 2021, je consacre mon temps libre à me former sérieusement sur les cryptomonnaies afin d'acquérir un maximum de connaissances et de crédibilité. J'ai souvent l'opportunité de réaliser des interviews de personnalités influentes de l'industrie blockchain. Je mène également des analyses approfondies sur des thématiques du Web3 pour proposer du contenu exclusif aux lecteurs de Cryptoast.

Vincent Maire

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


