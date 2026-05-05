Pétrole : légère baisse et espoir d'apaisement dans le détroit d'Ormuz

Un répit. Les prix du pétrole ont amorcé une baisse ce mardi, sur fond d'évolution dans le détroit d'Ormuz. Cette baisse va-t-elle se prolonger dans les jours à venir ?

le 5 mai 2026 à 12:00.

2 minutes de lecture

author image

Marine Debelloir

Pétrole : légère baisse et espoir d'apaisement dans le détroit d'Ormuz

Les prix du pétrole en baisse ce mardi

Hier, les prix du pétrole avaient nettement grimpé, avec un baril de Brent clôturant à 5,80 % et un WTI qui progressait de 4,36. Ce matin, une baisse a été observée : le Brent a ainsi chuté de 2,15 % autour de 5h ce matin, alors que le WTI cédait 1,26 %.

Les cours du pétrole restent cependant élevés : plus de 113 dollars pour le Brent et plus de 104 dollars pour le WTI. Les prix du pétrole ont augmenté de 68,4 % depuis le déclenchement de la guerre en Iran, à la fin du mois de février.

👉 Investir dans le pétrole : comment s’exposer au cours du Brent / WTI en 2026 ?

Ce ralentissement semble dû à plusieurs signes. D’une part, la marine américaine a escorté un navire pétrolier de la compagnie Maersk dans le détroit d’Ormuz, ce qui a quelque peu apaisé les craintes d’une pénurie. De l’autre, le président des États-Unis, Donald Trump a annoncé une « operation freedom » qui pourrait permettre de débloquer les navires à l’arrêt dans le détroit d’Ormuz depuis plus de deux mois.

Une situation qui reste très instable

La situation au Moyen-Orient reste cependant très instable. L’Iran a frappé les Émirats arabes unis hier, alors qu’il n’avait pas attaqué depuis plus d’un mois. Par ailleurs, les forces américaines ont confirmé la destruction de six embarcations iraniennes.

Au total, plus de 900 navires commerciaux étaient encore bloqués dans le détroit d’Ormuz ces derniers jours, dont près de 300 pétroliers et 50 navires gaziers. 200 000 marins sont forcés d’attendre le dénouement de la situation, faisant face à des pénuries de vivres.

Les problèmes d’approvisionnement et la hausse des prix du pétrole ont conduit à un rebond de l’inflation dans le monde. En France, l’indice des prix à la consommation augmentait ainsi de 2,5 % sur un an, selon l’Insee.

🌐 Dans l’actualité – Les paiements en espèces seront plafonnés dans l’Union européenne dès 2027

Rien n’est donc encore joué, d’autant plus que le président des États-Unis tablait récemment sur une poursuite de la guerre pendant encore plusieurs mois.

Exposez-vous au cours du pétrole avec Trade Republic
Publicité - Investir comporte des risques (en savoir plus)

Source : TradingView

 

La Newsletter crypto n°1 🍞

Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité ou de l'affiliation. L'investissement dans les actifs numériques présente un risque de perte en capital totale ou partielle. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. N'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre.

author profile picture

Journaliste chez Cryptoast depuis 2017, je suis passionnée par les enjeux de décentralisation, de vie privée et de régulation. Je me suis spécialisée dans l'économie et la finance traditionnelle en analysant comment les actualités de ce secteur influencent celui des cryptomonnaies, offrant ainsi une perspective unique et éclairée aux lecteurs de Cryptoast.

Marine Debelloir

4050 articles

Tous ses articles

guest
0 Commentaires
Inline Feedbacks
View all comments

D'autres articles sur guerre

Voir plus
Tout voir

Cryptoast

Le site qui explique tout de A à Z sur le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Des actualités et des articles explicatifs pour découvrir et progresser dans ces secteurs !


Les articles les plus lus

Les paiements en espèces seront plafonnés dans l’Union européenne dès 2027, vers la fin des transactions confidentielles ?

Les paiements en espèces seront plafonnés dans l’Union européenne dès 2027, vers la fin des transactions confidentielles ?

 « La plupart des cryptomonnaies sont des arnaques » d'après Elon Musk

« La plupart des cryptomonnaies sont des arnaques » d'après Elon Musk

 Un particulier mine seul un bloc Bitcoin à la maison et empoche une récompense de 240 000 dollars

Un particulier mine seul un bloc Bitcoin à la maison et empoche une récompense de 240 000 dollars

 Le SOL de Solana enregistre 7 bougies mensuelles rouges consécutives – Récap crypto de la nuit du 30 avril au 1er mai 2026

Le SOL de Solana enregistre 7 bougies mensuelles rouges consécutives – Récap crypto de la nuit du 30 avril au 1er mai 2026