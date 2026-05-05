Pétrole : légère baisse et espoir d'apaisement dans le détroit d'Ormuz

Un répit. Les prix du pétrole ont amorcé une baisse ce mardi, sur fond d'évolution dans le détroit d'Ormuz. Cette baisse va-t-elle se prolonger dans les jours à venir ?

Les prix du pétrole en baisse ce mardi

Hier, les prix du pétrole avaient nettement grimpé, avec un baril de Brent clôturant à 5,80 % et un WTI qui progressait de 4,36. Ce matin, une baisse a été observée : le Brent a ainsi chuté de 2,15 % autour de 5h ce matin, alors que le WTI cédait 1,26 %.

Les cours du pétrole restent cependant élevés : plus de 113 dollars pour le Brent et plus de 104 dollars pour le WTI. Les prix du pétrole ont augmenté de 68,4 % depuis le déclenchement de la guerre en Iran, à la fin du mois de février.

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Ce ralentissement semble dû à plusieurs signes. D’une part, la marine américaine a escorté un navire pétrolier de la compagnie Maersk dans le détroit d’Ormuz, ce qui a quelque peu apaisé les craintes d’une pénurie. De l’autre, le président des États-Unis, Donald Trump a annoncé une « operation freedom » qui pourrait permettre de débloquer les navires à l’arrêt dans le détroit d’Ormuz depuis plus de deux mois.

Une situation qui reste très instable

La situation au Moyen-Orient reste cependant très instable. L’Iran a frappé les Émirats arabes unis hier, alors qu’il n’avait pas attaqué depuis plus d’un mois. Par ailleurs, les forces américaines ont confirmé la destruction de six embarcations iraniennes.

Au total, plus de 900 navires commerciaux étaient encore bloqués dans le détroit d’Ormuz ces derniers jours, dont près de 300 pétroliers et 50 navires gaziers. 200 000 marins sont forcés d’attendre le dénouement de la situation, faisant face à des pénuries de vivres.

Les problèmes d’approvisionnement et la hausse des prix du pétrole ont conduit à un rebond de l’inflation dans le monde. En France, l’indice des prix à la consommation augmentait ainsi de 2,5 % sur un an, selon l’Insee.

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Rien n’est donc encore joué, d’autant plus que le président des États-Unis tablait récemment sur une poursuite de la guerre pendant encore plusieurs mois.

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Source : TradingView

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