Prix des carburants : le gouvernement va annoncer de (petites) mesures d'aide

Face à la flambée des prix des carburants, le gouvernement français commence à réagir. Le ministre de l’Économie Roland Lescure a confirmé que des annonces seraient faites prochainement. Qu’envisage-t-il ?

Des mesures annoncées prochainement pour pallier la hausse du carburant

La hausse du prix du carburant touche fortement les Français dont le travail dépend de leur moyen de transport. La grogne et les appels à l’aide ont monté ces dernières semaines, déclenchant une réaction du gouvernement. Roland Lescure a ainsi confirmé hier au micro de RTL que des mesures seraient annoncées « dans les prochains jours ».

Le ministre de l’Économie a confirmé qu’il ne fallait pas s’attendre à une aide généralisée à l’achat de carburant, rappelant l’opposition du gouvernement au « quoi qu’il en coûte ». En premier lieu, ce sont donc les « gros rouleurs » qui seront ciblés, c’est-à-dire les transporteurs routiers, les pêcheurs ou encore les infirmières libérales. Mais ces mesures concerneront surtout la trésorerie des entreprises, pas une baisse ou un plafonnement des prix :

Seul le ciblage fonctionnera. […] Il n’y a pas de formule magique.

💡 A lire – Comment affronter un bear market ? Les bonnes pratiques à suivre

Lundi, des aides sectorielles avaient déjà été annoncées : les professions utilisant beaucoup de carburant pourront échelonner le paiement de leurs cotisations sociales ou obtenir des délais de paiement ainsi que des prêts. Une mesure jugée comme insuffisante par ces professions, qui soulignent que ces coups de pouce ne font que repousser le problème.

Réunion du G7 et anticipation d’une crise durable

Par ailleurs, la France réunira les ministres des Finances et de l’Énergie, ainsi que les responsables des banques centrales du G7. Cela afin de discuter de la manière de faire face à ce que Roland Lescure avait appelé un « choc pétrolier », avant de rétropédaler :

Je vous annonce que pour la première fois depuis 50 ans, j’ai décidé de convoquer un G7 Finances, Énergie, banques centrales.

Pour le gouvernement, la situation est particulièrement délicate, dans un contexte de budget serré et d’un déficit qui n’a cessé de se creuser. Mais si la guerre au Moyen-Orient dure, il faudra alors prendre des mesures plus concrètes, comme l’a souligné un membre du gouvernement à France Info :

Evidemment, cette situation ne doit pas durer car sinon il faudra baisser les taxes et il y aura un effet dévastateur pour le budget : tenir la barre des 5 % de déficit sera impossible.

👉 Sur le même sujet – Investir pétrole : comment s’exposer au cours du Brent / WTI en 2026 ?

Ce 27 mars, le prix du gazole affichait 2,21 euros en moyenne, avec 2,02 euros pour le Sans Plomb 95 et 2,06 euros pour le sans plomb 98. Cela correspond à des hausses comprises entre 12,6 % et 28,9 % sur les 4 dernières semaines.

XTB propose le trading de pétrole via CFD avec effet de levier

Publicité - Investir sur les marchés financiers comporte un risque élevé de perte en capital (<a href='#avertissement-crypto-monnaies-risques'>en savoir plus</a>)

Sources : RTL, France Info

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.