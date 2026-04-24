« Jour du dépassement » : la France a déjà consommé son crédit écologique pour 2026

Chaque année, le Global Footprint Network publie son rapport complet sur la limite et le crédit écologique des différents pays du monde. Un « jour du dépassement » que la France vient d’atteindre ce 24 avril, bien avant la plupart de ses voisins européens.

La France vient d'atteindre son « jour du dépassement »

L'information revient chaque année comme un avertissement, publié par l'organisation non-gouvernementale (ONG) américaine Global Footprint Network, au sujet du fameux « jour du dépassement » indiquant la date à laquelle les différents pays du monde se retrouvent en situation de « crédit écologique ».

Un calcul qui repose sur des données comme la consommation par habitant et les ressources effectives d'un territoire, afin de déterminer le moment où « les résidents d'un pays commencent à exiger plus que ce que les écosystèmes de leur pays peuvent fournir sur toute l'année ».

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Une fois cette date passée, les habitants du pays concerné vivent au-dessus de leurs moyens écologiques, et cette année ce point de bascule a été fixé au 24 avril pour la France. Ce qui revient à dire, selon le cofondateur de l’organisation américaine Global Footprint Network, Mathis Wackernagel, que « si tout le monde vivait comme les français, la biocapacité internationale serait dépassée à partir d’aujourd’hui ».

Dans les faits, la planète dispose actuellement d'une surface équivalente à deux terrains de football par personne (environ 1,5 hectare) pour produire de quoi se nourrir, se loger, se déplacer et absorber ses déchets. Et compte tenu des résultats obtenus cette année, « un français en consomme plus du double », selon la section française du WWF.

Nous prélevons davantage que ce que la nature peut reconstituer, que ce soit pour les forêts, les ressources halieutiques, les sols ou la capacité à absorber le CO₂. WWF

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La France parmi les mauvais élèves de l'Europe

Toutefois, cette étude ne s'intéresse pas uniquement à la France. Et dans le domaine, d'autres pays font apparemment bien pire, comme par exemple le Qatar qui arrive en tête du classement avec un « jour du dépassement » déjà franchi depuis le 4 février dernier.

Viennent ensuite le Luxembourg (17 février) et Singapour (23 février), soit plus d'un mois avant la date française. À titre de comparaison, les États-Unis sont en position de crédit écologique depuis le 14 mars, alors que la Russie a franchi ce cap le 28 mars. De son côté, la Chine affiche encore un délai de plus d'un mois (27 mai).

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Jours de dépassement pour l'année 2026

En ce qui concerne l'Europe, la France fait mieux que des pays comme la Belgique (11 avril) ou la Suède (4 avril), mais elle se retrouve assez loin derrière d'autres territoires comme l'Allemagne (10 mai), la Suisse (11 mai), le Royaume-Uni (22 mai), l'Espagne (4 juin)... ou l'Albanie (19 septembre).

Il reste maintenant à connaître la date de ce dépassement inscrit à l'échelle mondiale, généralement situé aux alentours du mois de juillet.

Fait notable : l'Allemagne figure parmi les pays qui ont amélioré leur score au cours des deux dernières années, initialement plus mauvais que la France de quelques jours.

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Source : Global Footprint Network

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