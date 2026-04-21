Minage du Bitcoin : cette société énergétique révise sa stratégie face aux critiques

La société gazière du Royaume-Uni, Reabold Resources, voulait miner du Bitcoin en profitant de l'exploitation d'un nouveau gisement. Une stratégie intéressante d’un point de vue financier qui va rapidement se heurter à de nombreuses critiques, impliquant la sécurité énergétique du pays.

Bitcoin vs sécurité énergétique du Royaume-Uni

Malgré son adoption désormais effective par la finance traditionnelle, le sujet du Bitcoin reste hautement polémique, en particulier dès qu'il s'agit de l'activité minière associée à sa blockchain Proof of Work (PoW), considérée comme beaucoup trop énergivore.

Pourtant, cette industrie apparaît comme un très bon moyen de rentabiliser les surplus énergétiques associés à la production d'électricité, au point de représenter un manque à gagner estimé à 5 milliards d'euros pour le géant français EDF, suite à son refus catégorique d'entrer dans cette aventure en 2017.

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Une expérience que ne voulait visiblement pas reproduire la société gazière du Royaume-Uni, Reabold Resources, suite à l'exploitation d'un nouveau champ de gaz naturel géant, implanté dans le Yorkshire, avec une capacité estimée à environ 8 milliards de mètres cubes.

En effet, l'entreprise va rapidement décider d'utiliser une petite partie de ces ressources énergétiques afin de « gérer un centre de données pour extraire des bitcoins à un prix relativement bon marché », selon la déclaration de son co-PDG, Sachin Oza, au journaliste de The Telegraph.

Le but ? « Aider, dans un premier temps, à financer le développement de ce champ de gaz et à prouver le concept, avec la possibilité de devenir le point de départ d'un centre de données beaucoup plus grand ».

De belles ambitions sur le papier, rapidement mises à mal par les critiques du journaliste, Jonathan Leake, au sujet d'une exploitation du Bitcoin qui se ferait au détriment la sécurité énergétique du Royaume-Uni.

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Une option ne chasse pas inévitablement l'autre

Et comme à chaque fois dans ce genre de cas, le journaliste de The Telegraph va se plier à l'exercice des comparaisons ridicules en expliquant comment « une centrale électrique devrait brûler le volume de 50 piscines olympiques [de gaz] pour produire l'électricité nécessaire pour créer 1 Bitcoin ».

De quoi alimenter les critiques des associations environnementales - d'autant plus du fait de l'utilisation de la très polémique fracturation hydraulique - au point de pousser les responsables de Reabold Resources à clarifier les choses dans le cadre d'une déclaration officielle.

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L'importante ressource de gaz naturel terrestre du site de West Newton, dans le Yorkshire, a été et continuera d'être exploitée dans l'intérêt de la sécurité énergétique du Royaume-Uni, ce qui revêt une importance particulière en cette période de grande incertitude géopolitique. Reabold Resources

L'occasion de rappeler que ce projet de minage du Bitcoin « n'exclurait pas la possibilité d'options de développement telles que l'alimentation du réseau ou la consommation industrielle de gaz ». Mais cela sans forcément annuler l'opportunité conjointe de participer au « développement des centres de données cruciaux pour la future économie du Royaume-Uni ».

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Source : The Telegraph

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