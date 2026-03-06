Adieu Bitcoin ? Un ancien chercheur d'OpenAI investit 1 milliard de dollars sur les mineurs de BTC qui passent à l'IA

L’utilisation des capacités énergétiques associées aux infrastructures minières du Bitcoin seraient-elles plus rentables pour servir les intérêts et le développement de l’IA ? Un pari que vient de prendre un ancien chercheur d’OpenAI à hauteur de 1 milliard de dollars.

Situational Awareness parie 1 milliard de dollars sur la mutation des mineurs de Bitcoin

Les sociétés minières de Bitcoin se trouvent actuellement à la croisée des chemins, avec d'un côté un prix du BTC qui ne permet plus de générer suffisamment de revenus pour garantir leur pérennité et de l'autre un secteur de l’IA désireux d’exploiter leurs infrastructures pour les capacités énergétiques dont il a besoin pour fonctionner.

En effet, les fermes de minage représentent désormais une valeur inestimable pour ces géants de la tech du simple fait de leurs contrats énergétiques établis associés à des installations déjà opérationnelles, là où la construction d'un nouveau centre de données demande des investissements colossaux et plusieurs années d'attente.

💡️ Est-il trop tard pour investir dans le Bitcoin (BTC) ?

Une situation qui n'a visiblement pas échappé à un ancien chercheur d'OpenAI, Leopold Aschenbrenner, désormais à la tête du fonds spéculatif Situational Awareness, dont la valeur est estimée à 5,5 milliards de dollars, car il vient de prendre la décision de positionner environ 20 % de ce portefeuille sur des actions associées aux mineurs de Bitcoin.

Et pour cause, le contexte actuel pousse toujours plus de sociétés minières à faire le choix stratégique d'une orientation plus importante de leur activité dans le secteur de l'IA, au point de voir certaines d'entre elles s'organiser pour vendre massivement leurs BTC, jusque-là fermement détenus dans leurs trésoreries, afin de financer cette mutation.

Acheter facilement la crypto Bitcoin avec Kraken

Une infrastructure minière vaut bien plus que le Bitcoin qu'elle peut produire

Une information mise en lumière lors du dépôt d'un formulaire 13F-HF auprès de la SEC américaine - que les fonds d'investissement gérant plus de 100 millions de dollars doivent déposer chaque trimestre - révélant la valorisation actuelle des investissements de Situational Awareness (5,5 milliards de dollars), dont une part estimée à 1 milliard de dollars implique directement des actions de sociétés minières.

Toutefois, Leopold Aschenbrenner n'a pas choisi ces entreprises au hasard. En effet, sa sélection se porte uniquement sur celles qui ont annoncé ou débuté de manière effective des transitions vers le secteur de l'IA, comme Iris Energy (8,19 %), Core Scientific (7,6 %), Cipher Mining (2,8 %), Riot Platforms (1,5 %) ou encore Hut 8 (0,7 %).

🗞️ Le pari risqué des mineurs : l’éclatement de la bulle IA pourrait menacer la sécurité de Bitcoin

Un choix totalement validé par le fondateur du cabinet de conseil spécialisé dans le minage et les centres de données Blocksbridge, Nishant Sharma, car il explique que « la véritable valeur d’un mineur a toujours résidé dans son infrastructure énergétique et son accès au réseau électrique ».

Sur le marché actuel, l’infrastructure énergétique sous-jacente vaut souvent bien plus que le Bitcoin qu’elle pourrait potentiellement produire. Nishant Sharma

Un pari qui n'a rien de véritablement risqué, à la différence d'un investissement sur un mineur exclusif de Bitcoin, car les coûts d'hébergement liés à l'IA apparaissent comme des revenus prévisibles dans un secteur jusque-là très largement dépendant de la volatilité du BTC.

Recevez jusqu'à 500 $ en bonus en déposant des fonds sur eToro

Publicité – Investir dans les cryptomonnaies est risqué et ne convient pas à tout le monde - Vous pourriez perdre la totalité de votre investissement. Comprenez les risques ici

Sources : Situational Awareness, 13F-HR

La Newsletter crypto n°1 🍞 Recevez un récapitulatif de l'actualité crypto chaque jour par mail 👌 S'inscrire [email protected] S'inscrire Oui, j'accepte de recevoir votre newsletter selon votre politique de confidentialité

Certains contenus ou liens dans cet article peuvent être de la publicité. Cryptoast a étudié les produits ou services présentés, mais ne saurait être tenu responsable de tout dommage ou perte liés à leur usage. Investir dans les cryptomonnaies comporte des risques. N'investissez que ce que vous êtes prêt à perdre.