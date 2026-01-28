Le pari risqué des mineurs : l’éclatement de la bulle IA pourrait menacer la sécurité de Bitcoin

La rentabilité des mineurs de Bitcoin est sous pression alors que le prix du BTC chute et que les coûts énergétiques restent élevés. Beaucoup tentent un virage vers l’IA et le HPC, mais cette transition risquée pourrait fragiliser l’écosystème si elle échoue ou si la bulle technologique venait à éclater.

le 28 janvier 2026 à 15:00.

2 minutes de lecture

author image

Marius Farashi Tasooji

Le pari risqué des mineurs : l'éclatement de la bulle IA pourrait menacer la sécurité de Bitcoin
Bitcoin

90104.1$

Les mineurs de Bitcoin en difficulté face à la baisse de leur profitabilité et les investissements dans le HPC

Alors que le cours du Bitcoin enregistre une baisse de 30 % depuis ces sommets du mois d'octobre 2026, l'industrie du minage de Bitcoin est mise en difficulté, causant une baisse de 15 % du hashrate de la blockchain.

La diminution du prix du BTC augmente la pression sur la profitabilité des mineurs, qui doivent choisir entre continuer à miner à perte, dans l’espoir d’un rebond futur, ou débrancher les machines les moins performantes. Selon les estimations, le coût moyen de production d’un Bitcoin dépasse désormais les 90 000 dollars dans certaines régions du monde.

🔋 Pour creuser le sujet : Découvrez comment le minage de Bitcoin influence le secteur de l'énergie

En parallèle, les mineurs de Bitcoin ont, depuis l'engouement autour de l'intelligence artificielle, débuté une migration progressive vers ce nouveau secteur en théorie plus profitable, investissant massivement dans des infrastructure de calcul haute performance (HPC).

Cependant, d’après la banque KBW, cette reconversion est loin d’être facile et implique d'importants investissements, ainsi qu'un retour sur capital incertain et une complexité technique non négligeable.

hashrate-bitcoin-3-ans

Hashrate de Bitcoin depuis 3 ans

 

Pris en étau entre les coûts énergétiques, l’endettement et une mutation de leur modèle économique, les mineurs entrent dans une phase de sélection naturelle. Seuls les plus résilients, ceux ayant accès à une énergie bon marché ou capables de réussir leur pivot vers l’IA, pourraient survivre à cette période.

📰 À lire également dans l'actualité – 3 millions de Bitcoins auraient été perdus dans une tempête solaire

À court terme, cette dynamique pourrait entraîner une continuation de la baisse du hashrate, rendant le réseau plus vulnérable aux attaques de type 51 %. Néanmoins, même avec une chute de 50 % du hashrate, Bitcoin resterait l’un des réseaux les plus sécurisés au monde, revenant à un hashrate égal aux niveaux de 2024, jugés alors déjà très solides.

Source : Coindesk

